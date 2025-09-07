Sant’Innocenzo a Grassano con un tributo all’Arma

E la 379^ edizione della Festa di Sant’Innocenzo, patrono di Grassano ( Matera), in programma dal 19 al 22 settembre 2025, con un intenso programma religioso e civile, apre- nella giornata del 20- alla ” Consapevolezza di una scelta” dedicato al carabiniere a cavallo Giovanni Gatti ”disperso” dopo l’8 settembre 1943 mentre era di servizio a Roma. E tra gli appuntamenti di quella giornata ci sono la celebrazione della Messa della Virgo Fidelis, lo scoprimento di una targa commemorativa alla presenza del 10° reggimento carabinieri ” Campania” , la conferenza sul tema ” La consapevolezza di una scelta” sulla vita di Giovanni Gatti. L’incontro, moderato dalla giornalista Rossella Montemurro, prevede gli interventi del sindaco Filippo Luberto, di don Pino Daraio presidente del Comitato festeggiamenti per Sant’Innocenzo e San Rocco, le testimonianze dei famigliari e della vita di un uomo dell’Arma del passato. In Piazza Purgatorio sarà scoperta la targa commemorativa, accanto al monumento ai Caduti e al Milite Ignoto. Il concerto della fanfara del Reggimento concluderà la giornata. E’ una giornata dell’intenso programma dei festeggiamenti in onore di Sant’Innocenzo, realizzato senza trascurare alcun aspetto dal comitato festeggiamenti. Fede, spettacolo e turismo per conoscere Grassano e le sue attrattive. Prendete nota…e passate parola.

