Sant’Eustachio…tornerà a primavera

Come le rondini…ed è meglio così, magari in una giornata di sole per un ritorno tanto atteso – e con la testa al suo posto- lassù sulla facciata del Conservatorio ” E.R Duni” in piazza del Sedile. Per i materani, e per i devoti del Santo Patrono in particolare, l’attesa si protrarrà di altri 80 giorni come richiesto dai tecnici del restauro, alle prese con un intervento che richiede il tempo dovuto visto lo stato di degrado di quella statua. L’Amministrazione comunale con delibera n.234 del 31 gennaio 2023 ha concesso la proroga per il “restauro della statua di Sant’ Eustachio e la verifica statica della statua di Sant’Irene” collocati sul Palazzo del Sedile. . L’annuncio dell’avvio dei lavori era avvenuto il 19 ottobre 2022, https://giornalemio.it/cronaca/torna-la-statua-di-santeustachio-al-via-il-cantiere/, nel corso di una conferenza stampa tenuta dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Maria Santissima della Bruna