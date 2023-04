Sant’Eustachio ancora senza testa…

A conti fatti la testa ”restaurata” di Sant’ Eustachio sarebbe dovuta tornare al suo posto, in piazza del Sedile, per primavera, come avevamo scritto in un servizio del gennaio scorso https://giornalemio.it/cronaca/santeustachio-tornera-a-primavera/ , dopo la proroga di 80 giorni concessi dalla giunta comunale (delibera n.234 del 31 gennaio 2023) agli incaricati dell’intervento . Ma finora nulla. A chiederlo e a chiederselo sono in tanti, a cominciare da quanti si chiamano Eustachio, Uccio e via declinando. Servono certezze e una comunicazione puntuale sullo stato dell’arte, come sta accadendo- e sull’argomento c’è una interrogazione dei consiglieri Toto e Morelli ( Fdi)- per il mancato ritorno della fontana dell’amore in via Muro. Far sapere alla città come stanno le cose non costa nulla. Quanto a Sant’Eustachio, saltata la Pasqua, per i devoti si guarda alla data del 20 maggio, a ricordo dell’intervento miracoloso fatto dal Santo Patrono in difesa della città per l’incursione saracene del 996. E’ quella la data giusta per rivedere la Statua di Sant’Eustachio in piazza del Sedile in tutta la sua integrità?