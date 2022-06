Sante Lomurno eletto Presidente della Sezione Unimatica di Confapi Matera

Sante Lomurno è stato eletto Presidente della Sezione Unimatica di Confapi Matera e amministratore del Consorzio Innova, azienda materana operante nel settore informatico e ICT nell’ultimo direttivo di Unimatica Confapi, per la Categoria dei settori dell’informatica, della comunicazione, della telematica e dei servizi innovativi.

“Ci aspetta un compito molto difficile – ha dichiarato il Presidente Lomurno – perché dobbiamo supportare il sistema delle piccole e medie imprese favorendo la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie e accompagnare le aziende in quella transizione digitale che può rappresentare un’opportunità favorendone la competitività e per far crescere imprese e lavoro”.

Il Consiglio Nazionale di Unimatica Confapi, riunitosi ieri a Roma, ha eletto il varesino Giorgio Binda Presidente della Categoria. Nella stessa riunione è stata eletto anche il nuovo Comitato Direttivo composto da 13 imprenditori, tra cui il materano Sante Lomurno.

“Le proposte che partiranno dalla Territoriale Unimatica di Matera saranno anche rivolte al segmento della Pubblica Amministrazione che oggi, tramite le risorse del PNRR e della nuova programmazione comunitaria, rappresenta una percentuale oltremodo significativa per il mercato della Digital Transformation e per un vero innalzamento della qualità dei servizi offerti al cittadino. Sarà quindi auspicabile che il nuovo direttivo nazionale di Unimatica, si ponga come qualificato e riconosciuto interlocutore per stakeholder quali AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), DTD (Dipartimento della Transizione Digitale) e ACN (Agenzia per la Cybersicurezza nazionale)”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, perché la Sezione Unimatica di Matera è una delle più vive e intraprendenti nel panorama associativo, con una propensione all’innovazione che arreca benefici in maniera trasversale a tutte le Categorie.