Sant’Arcangelo: a scuola di agrobiodiversità

Si terrà a Sant’Arcangelo (PZ), il prossimo 2 maggio, una giornata dimostrativa organizzata dall’Alsia per appassionati di agrobiodiversità,in collaborazione con una tour operator e con agricoltori, in una delle imprese agricole che si dedica alla produzione di piante officinali.

Porte aperte, dunque, dell’azienda agricola di Vito Di Virgilio, imprenditore che coltiva e trasforma varietà di rosa damascena. In una location che promette uno spettacolo di colori e profumi, tra duecento ettari di coltivazioni, di cui 50 ettari destinati alle piante officinali, questa azienda agricola ha scommesso in questo settore, diversificando le proprie produzioni. E’un segnale di un segmento in crescita in Basilicata quello delle piante officinali anche grazie al contributo in termini di supporto dell’Alsia, sulla promozione di una filiera tutta lucana. Obbiettivi dell’evento: la valorizzazione della filiera delle piante officinali con mirate azioni di marketing e di comunicazione a scopo divulgativo, la possibilità di toccare con mano l’esperienza dell’imprenditore, visitando l’azienda. L’azienda condotta da Vito Di Virgilio a Sant’Arcangelo, coltiva e trasforma, la specie di rosa damascena, disponendo di un proprio impianto di trasformazione, per destinare questa pianta officinale su diversi mercati dalla cosmesi fino alla cucina. Gli oli essenziali, sono stati riscoperti negli ultimi decenni per i loro effetti terapeutici oltre che per la cosmetica naturale, per la loro profumazione e maggiore conservabilità in grafo di curare diversi disturbi. Il programma, prevede anche momenti di confronto sulle opportunità che ruotano attorno delle piante officinali, dagli interventi a sostegno che puntano sempre più sul rispetto dell’ambiente alle diverse forme di cooperazione e progetti in atto. Una relazione di Domenico Cerbino (Alsia) traccerà gli scenari e le prospettive del settore aperte dal Progetto FinoPomBIs, che si inserisce nella sottomisura 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale Basilicata sull’agrobiodiversità e delle opportunità per i territori anche quelli più marginali. La dimostrazione di come “disegnare un paesaggio con un campo di 5 ettari di Rosa Damescena per arrivare sui mercati con oli essenziali” sarà affidata a Maria Di Virgilio e Felisia Di Virgilio conduttori dell’impresa agricola. Infine, seguirà una visita al campo di rosa damascena con una prova di essiccazione e una di estrazione degli oli essenziali utilizzando l’impianto di trasformazione dell’azienda. L’interesse dei tour operator a questa iniziativa, non riguarda solo le bellezze paesaggistiche del territorio, è un mercato quello delle piante officinali che racconta il territorio, che intreccia gli interessi del settore turistico, e che può contribuire alla valorizzazione delle aree più interne che soffrono dello spopolamento. La Basilicata con le sue produzioni può offrire esperienze uniche, tra le sue ricchezze in termini di agrobiodiversità,

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.