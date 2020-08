Si è tenuta domenica 23 agosto in Piazza dei Martiri di Sant’Angelo le Fratte la nona edizione della rassegna cinematografica di cortometraggi lucani “Corti in Cantina”, ormai appuntamento consolidato di cinema estivo in Basilicata.

Alla presenza del direttore artistico Giuseppe Marco Albano e di tanti volti noti del cinema lucano, sono stati consegnati i riconoscimenti ai talenti ed ai professionisti che si sono distinti nel mondo del cinema. Hanno partecipato alla serata il primo cittadino Michele Laurino, il vicesindaco Vincenzo Ostuni,Angelo Troiano e Francesco Lattarulo di Mediterraneo Cinematografica e poi ancora Carlo De Ruggieri, Nicola Ragone, Antonio Andrisanie tanti altri.

“Essere il direttore artistico di Corti in Cantina – ha dichiarato Giuseppe Marco Albano – è sempre un piacere e un onore, premiare i tanti professionisti lucani impegnati nel panorama cinematografico italiano. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla serata e tutti gli organizzatori per la buona riuscita della rassegna”.

Ben condotta la manifestazione dalla giornalista Margherita Sarli. Una calorosa partecipazione ha riscaldato la serata premiando le proiezioni dei cortometraggi con un pubblico molto attento, che ha gradito la selezione di opere brevi che raccontavano tante storie attraverso diversi generi.

Il finale della manifestazione, organizzata dalla società di produzione Mediterraneo Cinematografica con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Sant’Angelo Le Fratte, è stato interamente dedicato all’ospite d’onore della serata, il direttore della fotografia Giovanni Ragone e il premio alla carriera a lui dedicato. Una clip delle migliori scene dei film a cui ha preso parte ha introdotto l’intervista che ha ripercorso i tanti anni di carriera.

Questi tutti i premiati dell’edizione 2020:

Soffio: Miglior Corto e Miglior Regia a Nicola Ragone

Il Nido: Miglior Attore a Carlo De Ruggieri

Stardust: Miglior Sceneggiatura ad Antonio Andrisani

Novecentonovantanove: Miglior Montaggio a Giorgia Panzardi e Miglior produttore a Giuseppe Brigante

Aeroplano: Miglior Opera Prima a Maria Cristina Di Stefano

Fly: Miglior Musicista a Federico Ferrandina

The Rebel’sescape: Miglior Animazione ad Eugenio Morina

Marinai di Foresta: Miglior Costumista a Federica Groia e Miglior Truccatrice a Giuliana Marsico

Terra Lucana: Miglior Video Poetry a Sergio Ragone

Miglior Disegnatore del Cinema a Martin Caezza