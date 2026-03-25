Santanchè si è dimessa. Messaggio a Meloni: “Obbedisco”

Che fosse una questione che si sarebbe risolta a breve era inevitabile. Imposibile continuare il braccio di ferro con la leader massima. E così Daniela Santanchè ha dovuto capitolare e staccarsi da quella poltrona che -fosse stato per lei- non avrebbe voluto proprio mollare. E nella lettera di dimissioni a Giorgia Meloni scrive:”Volevo che le mie dimissioni fossero separate dalla vicenda contingente ed assai diversa che ha riguardato l’On.Del Mastro che pure paga un prezzo alto. Chiarito questo non ho difficoltà a dire “obbedisco” e a fare quello che mi chiedi. Non ti nascondo un pò di amarezza per l’esito del mio percorso ministeriale ma nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri. Tengo di più alla nostra amicizia e al futuro del nostro movimento.” Sono passati 13 mesi da quando la ministra del Turismo arringò il Parlamento con una borsa di Hermès in bella mostra, usando il riferimento agli accessori firmati come simbolo di una vita “esposta” e “senza paura”. Era il 25 febbraio 2025, e il contesto era quello, concitato, relativo alla discussione e al voto sulla mozione di sfiducia individuale contro di lei alla Camera dei deputati. Sarebbe stato imbarazzante sostenere una nuova prova nelle aule parlamentari a fronte della nuova mozione di sfiducia depositata dalle opposizioni.

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