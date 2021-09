“E’ stato inaugurato a Santa Maria Capua Vetere il nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing voluto dall’imprenditore locale Pasquale Rauccio e gestito dalla Figorent srl. L’azienda romana ha infatti raggiunto un importante accordo commerciale con prontocity.it, il marchio di servizi locali di proprietà di Rauccio, che mette a disposizione dei cittadini sammaritani 100 monopattini elettrici – destinati a diventare di più nei prossimi mesi vista la forte richiesta – che saranno distribuiti in prossimità degli esercizi commerciali cittadini aderenti.”

E’ quanto si apprende da una nota in cui: “Rauccio dichiara di essere pronto a concretizzare nei prossimi mesi ulteriori progetti innovativi, anche in sinergia con la futura amministrazione comunale risultante vincente dalle prossime elezioni politiche di ottobre. Il nuovo servizio è stato presentato dall’imprenditore sammaritano assieme all’amministratore delegato dell’azienda romana e dei rispettivi collaboratori.”

“Si tratta di un servizio molto richiesto per un mezzo sempre più diffuso, da utilizzare però con grande attenzione e senza compiere imprudenze. Il monopattino elettrico a noleggio rappresenta una grande opportunità per il giovane e meno giovane che intende spostarsi liberamente da un punto all’altro della Città in assoluta sicurezza e libertà. Abbiamo pensato di rendere disponibile il noleggio dei mezzi elettrici con un costo molto contenuto, cioè € 0,19 al minuto, affinché al costo di un semplice caffè chiunque possa utilizzarlo liberamente” – le parole dell’ing. Rauccio.

“Il Servizio –è spiegato nella nota– sarà disponibile tramite l’app Figorent sia in modalità “pay per use” , cioè in modo occasionale pagando una tariffa oraria oppure con abbonamenti giornalieri, settimanali e mensili mirati ad invogliare gli utilizzatori ad un uso quotidiano. I veicoli saranno disponibili da subito presso l’agenzia locale di Piazza San Francesco e per incentivare i cittadini all’uso del monopattino elettrico è stato attivato un codice promozionale con il quale è possibile ottenere 12 minuti di corsa gratuiti. Per usufruirne basta inserire, all’interno del’app nella sezione promozioni, il codice SONOFIGO.

Diversi i servizi previsti per promuovere il rispetto delle regole di circolazione e il corretto parcheggio dei mezzi: il sistema di geolocalizzazione consente un controllo real time dei monopattini per evitare episodi di vandalismo e di furto.”