Conclusa dopo tre anni con la sentenza di primo grado, presso il Tribunale di Matera, la sentenza per la Sanitopoli della Basilicata che aveva portato nel 2018 ad arresti e denunce di politici, dirigenti, delle aziende sanitarie e di titolari di imprese su episodi che avevano riguardato l’espletamento di concorsi e l’aggiudicazione di appalti di servizi e con una ‘tranche” che aveva riguardato anche la realtà pugliese. Il Tribunale di Matera, presieduto dal giudice Gaetano Catalani, ha emanato sette condanne e 12 assoluzioni. Commenti a caldo in sequenza ma attendiamo il deposito della motivazioni per capire tra valutazioni di posizioni e singoli episodi, come si è giunti alla sentenza che ha accolto in parte le richieste del pubblico ministero Salvatore Colella. Tra le assoluzioni quella che a suo tempo aveva destato scalpore e aveva riguardato l’ex presidente della giunta regionale di Basilicata, Marcello Pittella, oggi consigliere del Partito democratico. Nel luglio 2018, a seguito dell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, era stato posto agli arresti domiciliari. E quest’ultimo, presente in aula al momento della sentenza, non ha nascosto la commozione per una sentenza giudicata liberatoria.



“Sono stati anni difficili, duri-ha commentato. Sono stato un mostro sbattuto in prima pagina. Ma ho sempre avuto la fiducia che il tempo potesse restituire la verità”. E ha ringraziato il difensore, l’avvocato Antonello Cimadomo, “per avergli consegnato -ha detto- una grande gioia” . Assolti anche il direttore del dipartimento Politiche della salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, Giovanni Battista Bochicchio (ex direttore generale del Crob Rionero), Maddalena Berardi (ex direttrice amministrativa dell’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza), Vito D’Alessandro (dirigente dell’Asm), Davide Falasca (dirigente dell’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza), Graziantonio Lascaro (imprenditore), Cristoforo Di Cuia (medico dell’Asm), Gaetano Appio (imprenditore), Carmela e Claudio Lascaro (imprenditori) e Roberto Lascaro (Asm).

Tra i condannati l’ex direttrice amministrativa dell’Asm (Azienda sanitaria di Matera), Maria Benedetto (cinque anni di reclusione), l’ex direttore generale dell’Asm, Pietro Quinto (due anni e sei mesi di reclusione), l’ex dirigente dell’Asp (Azienda sanitaria di Potenza), Giovanni Berardino Chiarelli (due anni e sei mesi di reclusione) e l’ex dirigente amministrativo del Crob di Rionero in Vulture (Potenza), Giovanni Amendola (due anni e sei mesi di reclusione), Anna Rita Di Taranto (due anni di reclusione) il funzionario del Crob, Angela Capuano (un anno e quattro mesi di reclusione) e la dirigente dell’Asm, Maria Evangelista Taccardi (un anno di reclusione). Disposte anche interdizioni temporanee dai pubblici uffici da 2 a 1 anno e la sospensione condizionale della pena per Di Taranto, Capuano e Taccardi. Processo per alcuni finito qui, per altri la strada dei ricorsi in secondo grado ma dopo aver valutato motivazioni, responsabilità ed episodi.