Sanità in Basilicata, il dibattito in Consiglio regionale

A seguire una sintesi del dibattito svoltosi durante il consiglio regionale di ieri, così come riportato in una nota ” Dopo la relazione dell’assessore al ramo, Cosimo Latronico, dello scorso 30 settembre, il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana, presieduta da Chiorazzo, ha proseguito i lavori con un dibattito approfondito sulla situazione sanitaria in Basilicata, dando spazio agli interventi dei consiglieri. Per la minoranza hanno preso la parola i consiglieri Bochicchio, Lacorazza, Vizziello, Marrese, Verri, Cifarelli, Araneo e Chiorazzo. Per la maggioranza sono intervenuti i consiglieri Picerno, Galella, Leone, Aliandro, Morea, Fanelli e Napoli. Dal gruppo misto, il consigliere Casino ha espresso apprezzamento per il lavoro della Giunta, sottolineando risultati concreti su assunzioni, investimenti e riduzione del disavanzo, invitando però l’opposizione a proporre soluzioni costruttive. L’opposizione ha sottolineato come la sanità lucana resti in una situazione strutturalmente critica, con liste d’attesa ancora lunghe, reparti carenti di personale e pronto soccorso sotto pressione. È stata evidenziata la mancanza di una strategia politica chiara, nonostante il presidente Bardi governi da oltre sei anni. Disavanzo sanitario, mobilità passiva crescente e spesa farmaceutica fuori controllo sono stati indicati come segnali di un sistema privo di direzione. Grande attenzione è stata posta sulla carenza di personale medico e infermieristico, che richiede piani straordinari di reclutamento e stabilizzazione. “Ritardi nell’attuazione del PNRR e uso limitato del fascicolo sanitario elettronico peggiorano ulteriormente la situazione”. La gestione della programmazione sanitaria è stata criticata anche per l’esclusione del Consiglio regionale dai processi decisionali. “Atteggiamenti troppo mediatici e atti aziendali già approvati stanno svuotando di contenuto il Piano Sanitario Regionale ancora atteso”. La narrazione ufficiale sul presunto riequilibrio dei conti è stata contestata, con dati alla mano. Sono stati richiamati limiti nei LEA, ritardi e carenze nella rete oncologica e nei servizi sanitari, e il fatto che case e ospedali di comunità previsti dal PNRR non siano ancora operativi. “La distribuzione delle risorse basata sulla spesa storica accentua le disuguaglianze”. La medicina territoriale è risultata debole e poco integrata, con necessità di sviluppare telemedicina e digitalizzazione. “Il personale sanitario riceve incentivi insufficienti, i turni extra sono poco remunerati e cresce il rischio di migrazione. La sanità pubblica rischia di diventare un servizio riservato a pochi, lontano dai cittadini delle aree interne”. La gestione economica è stata criticata per deficit persistenti, sforamenti nella spesa farmaceutica e mancanza di un piano coerente. L’opposizione ha ribadito la priorità della continuità assistenziale, dell’integrazione tra ospedali e medicina di prossimità, della valorizzazione del personale e della necessità di azioni concrete, sostenibili e verificabili, “sostituendo propaganda e annunci con fatti concreti”. La maggioranza ha invece sottolineato che il Piano Sanitario rappresenta un impegno concreto del Governo regionale, non solo tecnico, ma fondato su sostenibilità economica, coesione territoriale e prossimità ai cittadini. Ogni progetto punta a garantire equità tra territori, rafforzare la medicina territoriale e completare case e ospedali di comunità, soprattutto nelle aree interne. Prevenzione, screening ed educazione sanitaria, integrati con volontariato e terzo settore, sono considerati una priorità. Si punta a ridurre le liste d’attesa attraverso obiettivi chiari, gestione dei flussi e strumenti telematici, incentivando prestazioni straordinarie e potenziando l’organico ospedaliero. Particolare attenzione è rivolta alle case di riposo, con aumento di risorse e personale. La qualità della sanità lucana, pubblica e privata convenzionata, è stata riconosciuta, con attenzione all’approccio umano e alla continuità delle cure. “La sanità privata convenzionata può contribuire a ampliare i servizi e creare posti di lavoro locali”. La maggioranza ha ricordato le cause storiche e nazionali della carenza di medici, come tagli e riforme, sottolineando l’importanza della qualità dei professionisti per garantire una buona sanità. La maggioranza ha poi evidenziato interventi concreti, incentivi per attrarre professionisti e uso efficace del PNRR. L’orientamento è ad “una pianificazione ospedaliera chiara, integrazione pubblico-privato, attenzione alla medicina territoriale e riduzione dei codici non urgenti nei pronto soccorso”. È stato ricordato l’impegno della maggioranza nella gestione della pandemia, nella riapertura dei servizi, nella stabilizzazione del personale e nell’avvio della facoltà di Medicina. In chiusura, è stato ribadito l’invito alla collaborazione tra maggioranza e opposizione, sottolineando i progressi concreti, senza negare le criticità ancora da affrontare, con “l’obiettivo di sviluppare una sanità efficace, vicina ai cittadini e pronta a rispondere alle sfide future della Basilicata”. Nella sua replica conclusiva, l’assessore alla Salute, Cosimo Latronico, ha ribadito il carattere strutturale e delicatissimo del tema sanitario, definendolo “una responsabilità morale prima ancora che politica”. Ha ricordato di essersi fatto carico, fin dal suo insediamento, anche delle criticità ereditate, ritenendo che la sanità rappresenti una funzione costitutiva della Regione. Ha evidenziato come il dibattito sul regionalismo sanitario sia oggi riaperto a livello nazionale, ma ha assicurato il proprio impegno personale e costante per migliorare il sistema lucano “valorizzando ciò che già funziona e cercando soluzioni concrete, lontane dalle polemiche e dalle strumentalizzazioni”.

Chiorazzo: “La sanità lucana è in crisi strutturale. Con la campagna Curiamo la Sanità costruiamo insieme il cambiamento e le proposte per il nuovo Piano Sanitario Regionale”.

“La sanità lucana vive una crisi profonda e strutturale che non può più essere affrontata con interventi tampone o con la propaganda. È tempo di restituire fiducia ai cittadini attraverso trasparenza, programmazione e partecipazione.”

È quanto ha dichiarato in aula il Vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, intervenendo nella seduta odierna dedicata alla situazione del sistema sanitario regionale.

Chiorazzo ha richiamato i dati più significativi della crisi: “Un disavanzo di 36 milioni di euro nel 2024 coperto in parte con 50 milioni di euro provenienti dalle compensazioni ambientali petrolifere e destinati a progetti di sviluppo, un saldo per la mobilità sanitaria da 82 milioni di euro e un punteggio LEA per l’assistenza distrettuale tra i più bassi d’Italia. Sono numeri che raccontano la perdita di fiducia dei lucani nel proprio sistema sanitario, aggravata da carenze di personale, ritardi strutturali e servizi sospesi”.

“I dati spesse volte fotografano – ha aggiunto Chiorazzo – che fotografa la realtà di una regione in cui la sanità pubblica non riesce più a garantire equità e universalità delle prestazioni”.

Chiorazzo ha ricordato anche lo sforamento della spesa farmaceutica regionale e la proposta di legge, presentata insieme al consigliere Vizziello, per introdurre strumenti di monitoraggio e responsabilizzazione dei direttori generali delle aziende sanitarie.

“In questo quadro – ha spiegato Chiorazzo – Basilicata Casa Comune avvia la campagna di ascolto ‘Curiamo la Sanità’, un percorso che attraverserà tutti i territori lucani per raccogliere testimonianze, criticità e buone pratiche da cittadini, operatori e amministratori. Le voci e i contributi raccolti saranno parte integrante delle proposte per il nuovo Piano Sanitario Regionale, perché non si può costruire una sanità migliore senza ascoltare chi la vive ogni giorno”.

“Le testimonianze raccolte – ha proseguito Chiorazzo – si affiancheranno alle iniziative che Basilicata Casa Comune ha già avanzato: dal modello sperimentale per la riduzione delle liste d’attesa, al sostegno alle cure odontoiatriche e per il potenziamento dell’assistenza domiciliare per soggetti affetti da gravi patologie, fino alla proposta di legge sul contenimento della spesa farmaceutica. Sono azioni concrete per costruire una sanità pubblica, universale e di qualità”.

Nel suo intervento, Chiorazzo ha richiamato con forza la necessità di potenziare il sistema di emergenza-urgenza e il servizio di elisoccorso, definendolo “uno strumento strategico per garantire tempi di risposta rapidi, sicurezza e accessibilità anche nelle aree interne e montane”.

“È inaccettabile che – ha denunciato Chiorazzo – mentre si sospende il servizio notturno ad esempio a Lagonegro, il presidente Bardi destini i 9 milioni di euro previsti negli accordi FSC a progetti di droni ed elicotteri per il trasporto pubblico non meglio specificati. Queste risorse devono essere destinate per rafforzare l’elisoccorso e il sistema sanitario di emergenza nelle aree interne, dove ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte”.

Il vicepresidente ha inoltre ribadito la necessità di una pianificazione del fabbisogno di personale sanitario coerente con le esigenze reali dei territori e delle strutture, e di una revisione della Legge Regionale n. 2/2017, per valorizzare la rete ospedaliera, potenziare i servizi di emergenza e garantire una complementarità tra le strutture sanitarie pubbliche e quelle convenzionate.

“La nostra campagna di ascolto – ha concluso Chiorazzo – non sarà una passerella, ma un vero laboratorio civico da cui nasceranno proposte legislative e contributi concreti al Piano Sanitario Regionale che il governo e la maggioranza regionale non hanno ancora presentato. Vogliamo ricostruire, insieme ai lucani, un sistema sanitario moderno, pubblico, accessibile e sostenibile, che torni ad essere motivo di fiducia e di orgoglio per la nostra comunità”.

Latronico: “Sanità lucana in cammino con metodo, responsabilità e visione”

«La sanità è un tema costitutivo della nostra Regione, perché riguarda tutti e definisce la qualità della vita delle nostre comunità. In questi mesi – ha dichiarato l’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, intervenendo ieri in Consiglio regionale durante il dibattito sulla sanità lucana – abbiamo scelto di non fermare la macchina amministrativa ma di farla camminare con metodo, responsabilità e visione». L’Assessore ha ricordato che, dopo dodici anni, è stato sottoscritto l’accordo integrativo con i medici di medicina generale, aprendo così una nuova stagione di collaborazione e fiducia con i professionisti della sanità territoriale. «Il medico di famiglia non può più essere solo, gravato da migliaia di assistiti. Per questo – ha spiegato Latronico – abbiamo introdotto nuove forme organizzative, come gli ambiti territoriali funzionali (AFT), già attivi in provincia di Matera, che rappresentano la base operativa della riforma della sanità di prossimità». Nel suo intervento, Latronico ha inoltre evidenziato i progressi registrati sul fronte della specialistica ambulatoriale e della pediatria di libera scelta, i nuovi piani assunzionali e il reclutamento di 1.600 nuove unità, tra cui 200 infermieri di comunità. «Vogliamo attrarre i migliori professionisti e restituire fiducia nel sistema sanitario lucano, che oggi – secondo i dati Agenas – è la terza Regione in Italia per attrattività sanitaria», ha dichiarato. Entrando nel merito dei principali temi del dibattito, l’Assessore ha precisato che sul fronte delle liste d’attesa il Piano regionale è già operativo e costantemente monitorato. «Non si tratta di buone intenzioni, ma di atti concreti – ha affermato – Abbiamo imposto la condivisione del CUP anche alle strutture convenzionate e accreditate: ogni prestazione acquistata dalla Regione deve essere tracciata, verificata e visibile ai cittadini. La trasparenza è la prima forma di rispetto verso chi si cura». Riguardo alla spesa privata e alla rinuncia alle cure, Latronico ha evidenziato che la Basilicata presenta la spesa sanitaria pro-capite più bassa d’Italia, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate: un dato che testimonia la solidità del servizio pubblico regionale. «Il fenomeno della rinuncia alle cure – ha aggiunto – rappresenta una criticità nazionale, ma nella nostra Regione si mantiene entro livelli contenuti rispetto ad altre realtà del Paese». Sul tema della mobilità passiva, l’Assessore ha chiarito che gran parte dei flussi riguarda aree di confine e non la ricerca di eccellenze sanitarie. «Il potenziamento della rete territoriale, attraverso le Case della Comunità e le Centrali Operative Territoriali, consentirà di ridurre progressivamente questa tendenza, garantendo maggiore prossimità e accessibilità ai servizi». Affrontando la questione della spesa sanitaria e del Fondo Sanitario Nazionale, Latronico ha ribadito che garantire la salute in un territorio piccolo e disperso comporta costi più elevati, ma la Regione ha scelto di investire risorse proprie per non lasciare indietro nessuno. «Il disavanzo – ha spiegato – non è il segno di inefficienza ma la conseguenza di un problema strutturale nazionale. La Basilicata è riuscita a contenerlo senza aumentare le imposte né tagliare i servizi, dimostrando una gestione virtuosa e responsabile». In merito al personale sanitario, l’Assessore ha ricordato che la Basilicata dispone di un numero di infermieri per 1.000 abitanti superiore alla media nazionale, mentre la vera criticità resta la carenza di medici specialisti, comune a tutto il Paese. «Per questo – ha sottolineato – stiamo lavorando su nuovi modelli organizzativi integrati e sull’espansione della telemedicina, strumenti che ci consentiranno di rafforzare il sistema e renderlo più moderno e vicino ai cittadini». Latronico ha poi ribadito l’impegno della Regione sul fronte dell’innovazione digitale, con l’estensione del Fascicolo Sanitario Elettronico, la digitalizzazione dei servizi e la telemedicina. «Questi strumenti – ha precisato – renderanno sempre più semplice prenotare visite, pagare ticket e consultare referti online, riducendo tempi e burocrazia». Infine, l’Assessore ha richiamato l’attenzione sul nuovo “Piano della Cura”, un progetto che intreccia sanità e welfare con l’obiettivo di rafforzare le reti sociali e combattere la solitudine. «La solitudine è una malattia sociale – ha concluso Latronico – Costruire reti di prossimità significa sostenere le persone fragili, prevenire l’emergenza sanitaria e creare nuovi posti di lavoro nei servizi domiciliari. Ogni domanda sociale ignorata rischia di trasformarsi in una domanda sanitaria. Con questo spirito confermo la volontà di proseguire il mio lavoro con trasparenza, concretezza e spirito di servizio, nell’interesse dei cittadini lucani».