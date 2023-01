Sanità. Il Prefetto interverrà presso Asm e Regione

Tante le criticità rappresentate dai segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil della provincia di Matera al prefetto di Matera, Sante Copponi, che ha assicurato attenzione sulle criticità della sanità materana, assicurando l’impegno a intervenire presso la Direzione della Asm e la Regione Basilicata. Altrettanto ha fatto per la questione della sicurezza nei confronti degli operatori ospedalieri (l’aggressione verbale a una operatrice del Cup è stato l’ultimo episodio verificatosi) da mettere a punto con la Asm. Attendiamo sviluppi e, sopratutto, risposte da quanti finora hanno depotenziato la sanità locale favorendo la migrazione sanitaria. Responsabilità e irresponsabilità che meritano approfondimenti. La salute è un diritto sancito dalla Costituzione. E non solo a Potenza



LA NOTA DELLA PREFETTURA

Nell’odierna mattinata il Prefetto di Matera ha ricevuto insieme ai vertici delle Forze dell’Ordine i segretari provinciali di CGIL, CISL e UIL che avevano chiesto l’incontro per rappresentare le problematiche relative al funzionamento delle strutture sanitarie in questa provincia ed in particolare del Presidio Ospedaliero di Madonna delle Grazie.

I rappresentanti delle OO.SS. hanno lamentato la condizione di precarietà e insufficienza organizzativa della sanita materana che incide negativamente sulle prestazioni sanitarie necessarie per rispondere ai bisogni dei cittadini.

Il Prefetto, al termine dell’incontro ha assicurato alle OO.SS. la massima attenzione rispetto alle problematiche e criticità evidenziate che, come già fatto in passato, provvederà a rappresentare alla Regione Basilicata e al Direttore dell’ASM.

Nel contempo il Prefetto ha, altresì, assicurato l’impegno massimo delle FF.OO per ogni necessaria attività di prevenzione e di intervento che sarà attuata in stretto raccordo con la struttura sanitaria, al fine di consentire che il lavoro degli operatori sanitari possa essere svolto in assoluta serenità.