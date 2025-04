Sanità e tagli. Medicina democratica: No all’ospedale unico.

Gira e rigira meno al Nord ma di più al Sud, dove l’emigrazione sanitaria non conosce rallentamenti, i tagli alla Sanità pubblica investono ospedali e servizi. E, a pagarne le conseguenze, è la gente. Soprattutto le fasce deboli, che hanno pochi soldi per curarsi e, spesso, devono fare una scelta se mangiare o curarsi. Ed è emblematico che l’ultima protesta, in programma sabato 12 aprile a Gallarate ( Varese) riguardi proprio la chiusura dell’ospedale per aprire all’ospedale unico di zona. Per Medicina democratica i conti non tornano. Dalla sede della Regione continuano a far finta di nulla e meno che meno dal governo centrale, dove il ministro della Salute Orazio Schillaci, ha puntato il dito contro quelle Regioni che non continuano a rispondere sulle liste di attese e sull’impiego di risorse, utilizzate- in alcuni casi- anche per ripianare i deficit. I paradossi del BelPaese, che paga i tagli del passato (il colore dei governi non fa sconti e differenze) che hanno favorito la sanità privata. E la Lombardia ne è un esempio



Manifestazione a Gallarate: per difendere l’ambiente, no all’ospedale unico!

Dopo decine di iniziative in tutta Italia, manifestazione a Gallarate (Varese) con due cortei sabato 12 aprile dalle ore 15:00, nell’ambito delle iniziative della Giornata europea contro la commercializzazione della salute

Milano, 10 aprile 2025. Farà tappa a Gallarate (VA) sabato 12 aprile la mobilitazione per la Giornata Europea contro la commercializzazione della salute, che si è già svolta in decine di città italiane ed europee con lo slogan Meno spese militari, più investimenti per la sanità pubblica: appuntamento alle 15:00 in Via Curtatone e alle 16:00 in Piazza dell’Ospedale, da dove partiranno due cortei per confluire alle 17:00 in Piazza della Libertà. Come ovunque, anche a Gallarate al centro della manifestazione, promossa da una ventina di associazioni, ci sarà una specificità territoriale: “Per difendere l’ambiente, no all’ospedale unico, è questa la parola d’ordine di una battaglia, in corso da tempo, per impedire la chiusura degli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio e la realizzazione di un unico ospedale: non solo non coprirebbe gli attuali 1216 posti letto, ma solo 773, con un peggioramento del servizio sanitario pubblico nel territorio, ma comporterebbe anche la distruzione di una importante area boschiva, con danni incalcolabili all’ambiente”, ha detto Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica, fra le associazioni promotrici. Per la salvezza dei due ospedali a marzo dello scorso anno era stato fatto anche un ricorso straordinario al Presidente della repubblica Sergio Mattarella. Alla manifestazione di sabato sono stati invitati anche i consiglieri comunali delle due città.

In particolare in Lombardia si sono svolte iniziative in altri cinque centri Brescia, Saronno (Varese), Treviglio (Bergamo) e Legnano (Milano) e ancora una volta fra le pesanti criticità la più grave resta quella delle liste di attesa: “In Lombardia con le liste di attesa la situazione è ormai completamente fuori controllo”, ha dichiarato Vittorio Agnoletto, medico ed esponente di Medicina Democratica. “Giusto per esemplificare – ha proseguito – oltre un anno per una cataratta, liste d’attesa lunghe perfino per ottenere delle infiltrazioni di acido ialuronico ad un ginocchio, mentre si moltiplicano addirittura i casi di rifiuto nell’erogazione di terapie a base di ultrasuoni, per non parlare delle difficoltà e dei tempi impossibili per fissare una visita endocrinologica ad un minore. A “37e2”, la trasmissione sulla sanità che conduco a Radio Popolare, continuano ad arrivare tantissime segnalazioni: con il SSN è diventata una impresa anche fare in tempi ragionevoli una visita dermatologica od oculistica con i relativi esami specialistici. Perfino la sanità della quotidianità, quella che riguarda la vita di ognuno di noi tutti i giorni, è diventata un privilegio disponibile solo per chi può pagarsela”.

