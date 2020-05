Se siete stati all’estero beh, potrete concordare con noi, che – tranne le dovute eccezioni- la media di strutture ricettive e della filiera della ristorazione del BelPaese è di gran lunga superiore nella classifica di rispetto delle norme di igiene. E questo perchè dal rilascio delle pratiche autorizzative, da parte degli enti di riferimento, alle disposizioni sul rispetto puntuale sull’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) c’è un percorso che non lasciano scampo. I controlli ci sono e se non si effettuano, sanzioni a pare, vengono meno garanzia e fiducia con il cliente. L’Haccp, il cui manuale è stato aggiornato dal Ministero della Salute per il covid 19, è un insieme di procedure, mirate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché l’analisi del prodotto finito. E allora a meno che non intendiate avvalervi della miriade di offerte di prestazioni a 360 gradi (ma a pagamento) che giungono via social da aziende specializzate , non vi resta che regolarvi di conseguenza. Sopratutto se gestite una piccola attività, e dalle nostre parti è la gran parte delle aziende, non vi resta che redigere una puntuale “Autodichiarazione” dopo aver effettuata pulizia e sanificazione straordinaria, effettuata dagli operatori della struttura dotati degli ausili di sicurezza DPI e debitamente informati sulla materia. E con la stagione da pandemia da covid 19 occorre intervenire ” da cima a fondo” facendo le cose per bene. E allora vi toccherà trattare con disinfettante a base alcolica con percentuale di alcol al 75 per cento, ripetendo più volte l’operazione durante la giornata. Un trattamento che dovrà riguardare tutti gli elementi in uso o che sono soggetti a essere toccati in quell’ambiente: dalle porte alle finestre, dai pomelli alle maniglie, dalle piastrelle alle prese e interruttori, telefoni, lampade, tavoli, sedie e via elencando. Pulizia efficace con prodotti a base di cloro o altri disinfettanti (es candeggina) per il lavaggio dei pavimenti. Doppio intervento per i servizi igienici, che vanno lavati con prodotti a base di cloro prima e poi , al ripasso, con disinfettanti a base alcolica. Stessa procedura per le attrezzature che si utlizzano per le diverse attività. Naturalmente occorre far arieggiare i locali con continuità, specificando se lo si fa in maniera naturale o con altra metodologia.Finita? Ricordatevi, e non guasta, di buon senso, pazienza nell’informarsi e nell’utilizzare come si diceva un tempo ”olio di gomiti” e rispetto delle norme di sicurezza. Un ripasso non guasta prima di redigere l’autodichiarazione. Un segno di fiducia reciproca, rinnovata, tra gestori di attività – che in questa fase devono farsi i conti in tasca- e la clientela, che auspichiamo possa tornare con gradualità e fiducia dalle nostre parti (e non solo) dopo l’anno irripetibile di Matera capitale europea della cultura. E ‘igiene e sicurezza’ rappresentano un fattore importante dell’accoglienza per favorire questo percorso e la ripresa del turismo .