Sangiuliano si è dimesso. Era ora! Al suo posto Giuli.

Sangiuliano ha finalmente rassegnato le dimissioni da ministro della cultura della Repubblica Italiana. Era ora. Ed è stato sempre troppo tardi rispetto a quando doveva farlo, per corrispondere al dettato costituzionale dell’articolo 54 della Carta: “I Cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore“. Ed è stato chiaro sin dall’inizio che in ballo non erano le pruderie personali di “Genni Delon“, non si trattava di banale “gossip” come si è tentato di derubricare sino all’ultimo la laison, ma una “piccola storia ignobile” che implicava le modalità con cui Sangiuliano ha esercitato il proprio ruolo istituzionale. Una incompatibilità con il ruolo scoppiata in modo eclatante con quella tragicomica occupazione del TG1 in cui con la lacrimuccia chiedeva scusa a consorte e Primo ministro. Roba da non crederci. Una cosa meschina che da sola ha fatto pensare agli italiani che avrebbe fatto meglio a dimettersi e dire quelle cose in privato a chi riteneva di avere offeso con la sua condotta. Ci è voluta la determinazione dell’altra protagonista della vicenda che non ha mollato di un millimetro la presa e senza farsi intimidire è andata dritta per la sua strada rivendicando quanto era accaduto e la liceità con cui aveva operato a fianco di quel Ministro che ora la disconosceva. Ha confermato pubblicamente la sua versione dei fatti anche oggi su un quotidiano nazionale. E così poco dopo che Giorgia Meloni aveva sparlato di un governo che stava scrivendo la storia, senza specificare quale tra i tipi di storie possibili, esplodeva l’ennesima storiaccia di un suo ministro. Che in qualsiasi paese europeo avrebbe portato alle dimissioni un attimo dopo che se ne fosse venuto a conoscenza. Ed invece, come da prassi di chi è incollato alla poltrona e non si vuole schiodare nemmeno dinanzi all’evidenza, Sangiuliano ha provato a resistere sostenuto in prima battuta anche dalla Meloni. Ma questa volta era troppo anche per chi si ostina a tenere nell’esecutivo e difendere ministri discutibili come ad esempio Daniela Santanchè con i noti problemi con l’INPS e quant’altro rivelato in questi anni. Le dimissioni erano l’unica strada anche per consentirgli di difendersi in modo più libero senza ulteriormente coinvolgere le istituzioni.

Della lettera di dimissioni di Sangiuliano ha pubblicato ampi stralci l’ADN Kronos che da per certa anche la nomina di Alessandro Giuli quale suo sostituto che dovrebbe giurare nelle mani di Mattarella questa sera alle 19,00. Giuli era stato nominato dallo stesso Sangiuliano presidente del MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo o meglio della Fondazione che gestisce il museo, istituita dal ministero della Cultura nel 2009. Giuli ha studiato Filosofia alla Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza di Roma, amico personale della premier Giorgia Meloni, è stato condirettore del Foglio, nonché editorialista di Libero e popolare opinionista televisivo.

«Ho preso atto delle dimissioni irrevocabili di Sangiuliano e ho proposto al Presidente della Repubblica di nominare Alessandro Giuli, –ha confermato in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni– attualmente Presidente della Fondazione MAXXI, nuovo Ministro della Cultura. Proseguirà l’azione di rilancio della cultura nazionale, consolidando quella discontinuità rispetto al passato che gli italiani ci hanno chiesto e che abbiamo avviato dal nostro insediamento ad oggi».