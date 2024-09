Sangiuliano e dintorni

Ciò nonostante, l’esigenza di strappare l’eggemonia culturale ai combagnucci ingombeva e quindi con la benedizione della statista della Garbatella, Gennarì ci ha dato dentro e fuori. Cominciando nientemeno con l’arruolamento di Dante, stabilendo che non può dirsi antifascista chi non è anche anticomunista, ecc.

Ora il Sangiuliano dal meraviglioso aplomb, specialmente quando si tira su i pantaloni come un melonaro di Forcella, rischiamo di perderlo a causa di una donna malamend e dal core ‘ngrato.

E vabbuono: quando le cose devono succedere, succede pure che possano capitare. Ma questa vicenda come le favole di Esopo ha contiene anche un insegnamento.

Sangiuliani di tutto il mondo! Le bocce sceglietele più piccole, discrete e meno accessoriate in senso lato e traslato. E non esibitile come prove di non si sa che cosa. Anche perché al momento giusto ci penseranno loro a far sapere a tutti come è andato il fatto e come va il mondo.

A rischio di diventare “questa persona”, la dama bionda, la tenditrice di trappole quando se ne parla in pubblico e si può immaginare come quando lo si fa in privato. Con i più intrepidi difensori di Gennariello che fanno notare che se, invece di una lussureggiante biondona, la Boccia fosse stata una trans, tutto questo scandalo non si sarebbe sollevato. E qualcun altro, fra cui lo stesso ministrello, che dice alludendo ad altre dame e bocche a forma di cuore: e allora Salvini e allora Franceschini.

Come alle elementari di un tempo quando i bambini si facevano la pipì addosso e ogni incriminato gridava: anche lui.

Quante Boccia ci sono nei luoghi del potere? Quante vi si sono intrufulate grazie a patron meno imbranati e antipatici del povero Sangiuliano? Dubito che verranno mai fuori e credo che il bailamme dei nostri giorni servirà a raffinare il sistema. Come aveva fatto la tangentopoli dei tempi di Dipietro che ha reso la corruttela più raffinata mentre la nuova (?) stagione politica nega perfino che una tangentopoli ci fosse stato.

L’Italia è un grande paese perchè dimentica tutto.