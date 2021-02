L’effetto presepe dei rioni Sassi innevati e con il centro a prova di scivolate, per la massicciata che andrebbe bocciardata, sono la cartolina della Matera innevata a san Valentino che piace agli appassionati di fotografia, ai turisti e ai bambini , sempre pronti a divertirsi .



Le strade sono percorribili e l’Amministrazione comunale sta, comunque, provvedendo a spargere parte delle 600 tonnellate di sale grosso ,messe da parte per tempo.



In azione anche i mezzi delle Protezione Civile, ne abbiamo intercettato uno in via Marconi, mentre l’assessore al ramo Raffaele Tantone è in giro di buon mattino per individuare eventuali criticità. Temperatura a zero gradi e prove tecniche di movimentazione. Il pericolo era e resta sempre il ghiaccio… con i consigli utili di sempre. Fate attenzione.



