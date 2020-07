“Basilicata da scoprire” rimane sempre lo slogan più appropriato per viaggiare in questa regione tanto bella quanto controversa.

Il mio ultimo viaggio mi ha portata su una versante del Monte Pollino e precisamente a San Severino Lucano (PZ). Qualche anno fa, con una bella compagnia di amici, mi ero fermata a Bosco Magnano alle pendici di San Severino (http://parcoavventurapollino.it/tag/bosco-magnano/). Un posto splendido e ben organizzato il cui sottofondo musicale è lo scròscio del fiume Peschiera e delle cascatelle naturali che giocano a rincorrersi tra i dislivelli della montagna. Una curata zona pic nic e un parco avventura ci hanno permesso di passare una giornata in pieno relax e divertimento.

Questa volta la mia meta è stato proprio il borgo dalle case quasi tutte giallo ocra di San Severino. Un soggiorno presso la struttura alberghiera

dell’Hotel Paradiso ( https://www.hotelparadiso.info/) dove il giovane proprietario Giuseppe, ci spiega tutte le difficoltà di questo anno covidiano della gestione di 62 camere che difficilmente riuscirà a riempire tutte in quanto molti gruppi hanno disdetto o non rinnovato le prenotazioni. Ma una volta entrati la crisi non la si sente poi molto. Il cliente quest’anno va coccolato ancora di più perché abbiamo passato tutti dei mesi terribili e adesso abbiamo bisogno di dimenticare – dice saggiamente Giuseppe.

E le coccole, soprattutto quelle alimentari, diventano il punto di forza di un week end immerso nella natura. Le pappardelle ai funghi porcini, il prosciutto crudo di produzione locale, l’arrosto di podolica e i formaggi caprini fanno da contraltare anche ad un improvviso temporale estivo.

Ma appena possibile la nostra marcia continua con una escursione a Timpa della Guardia dove è possibile ammirare da un lato le cime più alte del Pollino e dall’altra la valle del Sinni con lo splendido scenario della diga di Monte Cotugno. Questa zona, proprio per la sua particolare posizione, era stata scelta qualche anno fa dall’Amministrazione Comunale per installare una “Giostra RB Ride” (https://it-it.facebook.com/RBRIDEPOLLINO).

Si, una vera e propria giostra panoramica, con 12 navicelle (braccia della struttura che possono ospitare fino a 24 persone) dalla lentezza quasi esasperante (4 giri in un’ora) che permetterebbe ai visitatori che vi salgono sopra di sentirsi in un posto fuori dal mondo. Un modo insolito, un po’ ludico che rapisce il bambino che è in ognuno di noi, per ammirare il panorama e che ci sarebbe piaciuto molto provare se non fosse per il fatto che quest’anno, la Giostra, ancora non funziona. Grande è stata la nostra delusione e quella di tutto il gruppo in cui ci sono anche dei bambini, nello scoprire che la giostra era ancora in manutenzione per riaprire il 21 luglio.

E così decidiamo di visitare un altro attrattore a pochi chilometri di distanza e cioè il Volo dell’Aquila a San Costantino Albanese ( https://www.volodellaquilabasilicata.it/) Qui un gruppetto di persone stanno salendo a turni di 4 nella pancia del grosso rapace meccanico, collocati in una sacca e protetti da un’ imbracatura, per fare un volo in totale sicurezza. L’attrattore è bello, peccato che la strada per arrivare all’info-point sia poco curata. Sembra quasi una stradina di campagna tanto che ci viene il dubbio di aver letto male la cartellonistica e seguito la freccia sbagliata. Ma insistiamo a percorrerla e alla fine ci ritroviamo davanti alla casettina di legno e all’ingresso del Volo per poter fare i biglietti. Anche qui altra amara sorpresa per una famiglia davanti a noi che si vede costretta a rinunciare, con tanto di musi lunghi dei due bambini, in quanto il Pos per accettare i pagamenti con il bancomat non funziona. Solo la solidarietà e una colletta last minute tra i presenti farà tornare il sorriso ai due ragazzi. Siamo convinti che ci saranno tante problematiche per fare impresa turistica ma siamo altrettanto convinti, per la nostra esperienza di viaggiatori, che a scoraggiare il turista o a bloccare il passa parola sia la poca attenzione verso il territorio e la superficialità nel fare le cose. Segnali negativi che si percepiscono e che distruggono anche il buono costruito.

Fortuna che la nostra vacanza, proprio nella giornata che volge al termine ci riserva una straordinaria sorpresa: la salita al Santuario Diocesano della Madonna del Pollino (http://www.parcopollino.it/santuario-della-madonna-del-pollino-a-san-severino-lucano/) . Dopo 18 Km con la navetta dell’Hotel ci ritroviamo in un luogo incantato. Il cartello ci dà il benvenuto: Luogo sacro – Silenzio-

Davanti a tanta bellezza, amore per il posto, cura, attenzione per i dettagli, davvero perdiamo le parole. Gli interventi dell’uomo sono stati tutti eco-sostenibili. Non si vede una pietra fuori posto. La guida ci spiega quanto sia stato difficile costruire la strada per arrivare, quanto sia difficile fare manutenzione quotidianamente e quanto, le tre persone che lavorano al Santuario, lavorino ogni giorno nella cura dei fiori, del verde, della chiesetta, della pulizia delle stradine. Non un ago di pino per terra. Non una foglie secca. Non uno steccato di ferro anziché di legno. In questa oasi di spiritualità e tranquillità, scelto anche dal FAI da preservare come Luogo del Cuore, affacciati ai piedi dell’imponente statua con in braccio il bambino proteso verso il mondo, tra i grandiosi massicci del Sirino e dell’Alburno in lontananza e i costoni a strapiombo crediamo, e siamo sempre più convinti, che la nostra Regione, spesso un po’ fuori dal tempo turisticamente parlando, possa offrire grandi opportunità ai viaggiatori. E il Santuario Diocesano oltre a rafforzare lo spirito è sicuramente il luogo ideale per traghettare la best practice di amore per il territorio.