San Rocco di Tolve batte San Rocco di Montescaglioso: 100mila a zero!

“Scherza con i fanti e lascia stare i santi” recita un adagio popolare. E lungi da noi il voler contraddire tale proposito, non possiamo però esimerci di rilevare come in questa calda coda estiva si stia sviluppando una animata polemica sulla entità dei contributi pubblici (la Regione Basilicata in questo caso) che vengono erogate per le manifestazioni estive, tra cui quelle che vengono organizzate intorno alle festività religiose. E sono stati i 100 mila di euro elargiti da Via Verrastro per la festa di San Rocco di Tolve, paese dell’assessore leghista Pasquale Pepe ad aver dato la stura ad una discussione sulla opportunità della elargizione di ingenti risorse per questa tipologia di occasioni a fronte di altre esigenze più impellenti presenti sul territorio. Una discussione che in verità è stata aperta non dalla politica, ma dalla dura omelia pronunciata proprio a Tolve, in occasione della festività che ha beneficiato del congro contributo di cui parlavamo prima, da Monsignor Francesco Sirufo, Arcivescovo di Acerenza e poi ripresa da una nota del deputato del M5S Arnaldo Lomuti (ambedue gli interventi li trovate in questo nostro precedente articolo). A quest’ultimo ha risposto piccato, il consigliere regionale sempre della Lega, Domenico Raffaele Tataranno, con una comunicato in cui ha scritto ” Apprendiamo con stupore e rammarico delle dichiarazioni del senatore Lomuti (M5S), che ancora una volta dimostra il vuoto politico e progettuale del Movimento Cinque Stelle, ridottosi a rincorrere polemiche populiste prive di fondamento e di visione. Definire “spreco” il sostegno regionale ai Comuni della Basilicata per gli eventi che li caratterizzano dal punto di vista della identità, della cultura e della tradizione, è un’operazione tanto superficiale quanto strumentale. Non si tratta infatti di contributi elargiti soltanto ad alcuni, come si è voluto far credere, bensì di un programma organico di oltre 4.130.000 euro destinati a tutto il territorio lucano.”

Intervento, quest’ultimo, a cui l’esponente del M5S di Matera, Antonio Materdomini oppone un rilievo:”IN BASILICATA C’È SAN ROCCO E SAN ROCCO: Tolve: 100mila € Montescaglioso: 0€”. E scrive: “Ho letto la risposta piccata del consigliere regionale Tataranno al comunicato di Arnaldo Lomuti.

Già il fatto che un leghista accusi gli altri di fare populismo fa sorridere e non poco.

Senza voler alimentare polemiche, la cosa che mi fa pensare è che mentre per San Rocco di Tolve la Regione ha erogato un contributo di 100mila euro con la causale “grande evento religioso”, per San Rocco di Montescaglioso nemmeno un euro.

Analizzando i contributi erogati, e considerando che a Montescaglioso San Rocco ha una rilevanza importantissima, anche in riferimento alla storicità e alla partecipazione, il Santo montese sembrerebbe più “sfortunato”: infatti nessun contributo con la causale grande evento religioso.

Sarebbe bello conoscere per quale motivo questa differenza di trattamento tra i due San Rocco e soprattutto capire come le risorse stanziate dalla Regione siano state spese a Tolve per giustificare cotanta differenza di trattamento per lo stesso Santo Patrono, che però se è di Tolve è fortunato, se è di Montescaglioso lo è meno, anzi 0.

Visto che si parla di ricadute sul turismo sarebbe corretto conoscere quanti turisti si sono recati a Tolve per la festa e quanti vi hanno soggiornato, perché con un investimento di 100mila € dovrebbe esserci stata una grossissima ricaduta economica sul territorio del Comune tolvese.

Evviva San Rocco, evviva tutte le feste patronali della nostra splendida regione!” Quindi a riprova di quanto affermato, Materdomini conclude “Qui trovate l’elenco dei contributi erogati a vario titolo per tutti i comuni lucani. Buona lettura.”

Insomma, anche tra i Santi, persino in riferimento allo stesso ci sarebbe una diversa considerazione a seconda del Comune in cui viene venerato? In verità dipenderebbe dalla collocazione che l’evento di Tolve ha ricevuto in sede di programmazione regionale in materia ed avvenuta con la DGR n.200 del 10-4-2025 in cui lo stesso è ricompreso (Allegato 3) tra i “Grandi eventi religiosi“, insieme a San Gerardo della Maiella (Muro Lucano), Madonna della Bruna (Matera), San Gerardo della Porta-Maggio Potentino (Potenza) e Madonna Nera di Viggiano (Viggiano). Eventi che, a loro volta, in base all’elenco pubblicato da Materdomini, hanno beneficiato nell’ordine di: 100 mila euro, 200 mila, 100 mila e 200 mila.