San Nicola di Bari raccontato dal Dott. Giuseppe Cascella

Un racconto inedito, uno sguardo oltre la festa che raccoglie cittadini, turisti ed avventori. E’ quanto raccolto dalla giornalista Vittoria Siggillino, a meno di un mese dalla festa dei Baresi, attraverso un’intervista al Dott. Giuseppe Cascella, Presidente della Commissione Cultura del Comune di Bari che ci ha regalato , da ogni dove nel mondo, a Bari.

“Il culto di San Nicola è ancora molto sentito, dal IV secolo dopo Cristo, è giunto fino a noi”.

“La città viene invasa per tre lunghi giorni: il 7, l’8 e il 9 maggio, ore di gioia che hanno il sapore di quei momenti in cui i notabili baresi – non solo marinai, ma anche politici e uomini potenti – decisero di dare lustro alla città e partirono verso la Turchia per accaparrarsi le reliquie e il prestigio che ancora offre il Santo patrono alla città”.

Dottore, quali altre curiosità vuole raccontarci per arricchire questa visione inedita della festa più famosa per voi?

“Bari, in quel tempo, era la sede bizantina del Catapano, un grande centro ufficiali che dava lustro e visibilità alla città, ma che venne smantellato con l’arrivo dei normanni intorno al 1060/1070.

Così la città perse il prestigio che meritava e decise di riconquistare la popolarità tanto agognata, attraverso la conquista delle reliquie del famoso Vescovo che nell’immaginario collettivo è il vecchietto con la barba bianca, vestito di rosso come il Vescovo di Myra: San Nicola”.

San Nicola, festeggiato a Bari e Venezia, ma anche nel resto del mondo passando dall’olandese Sinterklaas, fino all’anglofono Santa Claus, il mitico Babbo Natale, rosso e amabile, è protettore dei bambini e delle donne in età da marito.

Dottore, ci racconti la famosa sfida dei due Santi patroni di Bari, che ancora oggi possiamo vedere?

“Si racconta, infatti, che il primo Patrono di Bari sia stato San Sabino, e che sulla porta della Cattedrale di Bari ancora i due Santi si stagliano, dominando l’ingresso in segno di sfida verso l’altro, pronti a vegliare su Bari”.

Lei ci ha raccontato che vi è un falso storico in merito alla Caravella che il giorno 7 maggio porta lungo le strade della città, l’immagine di San Nicola, durante il corteo storico.

“Era effettivamente un “dromone bizantino”, mentre le caravelle sono ben più recenti, ricordiamo le tre caravelle spagnole affidate a Colombo per la scoperta dell’America, e la rotta per le indie”.

Una storia affascinante che si rinnova oltre i secoli e che rende immutabile ed eterno il legame tra i baresi e il Santo, che nei secoli ha regalato prosperità e fortuna alla bellissima città di Bari, ora perla dei pugliesi e porta del Mediterraneo.

San Nicola pensaci tu…