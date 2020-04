I festeggiamenti patronali di Pomarico sotto il segno del virus. Non sarà la pandemia, in qualche modo, a fermare gli omaggi al patrono della comunità cattolica pomaricana, san Michele Arcangelo.

I riti religiosi cominciano domani; con la prima delle messe dedicate: in onore degli operatori sanitari, questa. Il primo maggio, poi, “santa messa e preghiera per tutti gli ammalati”. Il 3 di maggio, ancora, per pomaricane e pomaricani fuori sede. Vedi quelli lontani per motivi di lavoro o per ragioni legati allo studio. Il 5 messa dedicata a chi “ha perso la vita a causa del virus”. Il 30 a tutte le associazioni di volontariato. Il 2 per le forze dell’ordine. Il 4 per i “nuovi poveri di questo tempo”. Il 6 maggio al centro delle preghiere saranno “Famiglie e Giovani”.

Come recita il manifesto presentato dal Comitato Festeggiamenti in onore di san Michele Arcangelo, calendario degli eventi rilanciato dal Comune di Pomarico, per interessamento diretto del primo cittadino, Francesco Mancini.

Tutti gli appuntamenti saranno accompagnati, ovviamente, da dirette on-line. Vietati gli assembramenti e a Chiesa Madre dedicata al Michele più famoso del paese, il 7 sarà rinnovato il rito dell’Offerta della Cera da parte, appunto, del sindaco e dell’Amministrazione comunale. Con messa solenne più “preghiera per tutti i Governati e Legislatori”.

L’8 messa solenne e supplica alla madonna di Pompei e San Michele; poi processione della statua portata su autovettura a percorrere le vie del centro abitato, “zona rossa” permettendo; poi, ancora, atto “Atto d’Affidamento” e presentazione del “Miracolo del Grano” della Pro Loco “E. Mattei”.

Il 9 infine ringraziamenti vari e “Social Live Music”. Al posto, quest’ultima, evidentemente del solito concerto in piazza.

E’ chiaro, insomma, che quest’anno la “tre giorni” in onore dell’Arcangelo protettore della comunità credente cattolica pomaricana è sottoposta alle limitazioni imposte dall’emergenza covid-19. Quando già l’anno scorso aveva fatto in conti, prima di tutto, con le conseguenze della frana di 25 e gennaio di Corso Vittorio Emanuele, san Rocco e via Spartivento.

E, sempre quest’anno, s’è aggiunta la chiusura al culto della Chiesa Madre della Parrocchia san Michele Arcangelo. Fattori che, ognuno in maniera diversa, hanno fortemente lo svolgersi dei festeggiamenti 2020.

Ma la vicinanza al santo protettore della comunità cattolica cittadina può dirsi di sicuro rispettata e rinnovata.