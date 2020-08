E’ stata sicuramente una bella passeggiata formativa, quella nata dall’iniziativa di Rosa Bruno, Francomario Belmonte e i ragazzi dell’associazione Musei Tradizioni & Territorio, rivolta ai piccoli di San Mauro Forte.

Un’ escursione nel bosco per conoscere il territorio.

Una bella esperienza per i bambini che hanno avuto modo di capire come calcolare l’età degli alberi, la differenza tra le varie bacche e le varie proprietà nutrizionali e benefiche delle stesse. Seguita dai piccoli, accompagnati dai genitori, per una escursione che si è trasformata in un bel gioco. Al ristoro dei piccoli ha pensato l’amministrazione comunale che ha offerto loro una merendina e dei succhi. Ma l’iniziativa è piaciuta così tanto che sarà ripetuta prossimamente, magari in un altro periodo dell’anno anche per far conoscere le varie fasi di vegetazione del bosco e sicuramente sarà da rifare il prossimo anno a ridosso del ferragosto dove c’è ancora qualche turista.