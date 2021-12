“Con immenso piacere comunichiamo che tutti i tamponi effettuati mercoledì 15 dicembre sono risultati negativi!” E’ la buona notizia fornita con un post pubblicato poco fa sul profilo del Comune di San Mauro Forte ai cittadini.

Nello stesso si legge anche che “Continuano ad essere positivi i minori che erano già risultati positivi la settimana scorsa!”, e che “Domani 20 dicembre le lezioni riprenderanno normalmente in quanto i locali dell’edificio scolastico sono stati opportunamente sottoposti a sanificazione!”

Seguono i ringraziamenti “all’assessore alla sanità della regione Basilicata, Rocco Luigi Leone, al personale sanitario USCA, ai volontari, aagli insegnanti e i genitori che hanno mostrato grande senso di responsabilità e senso civico, partecipando a questo importante e straordinario screening!” e il memo che “l’unica arma a disposizione per uscire dalla pandemia è il vaccino, anche per i più piccoli, congiuntamente al rispetto delle misure anticontagio previste dal dpcm!”

Ricordiamo che il tutto è partito sabato scorso (11 dicembre) quando si apprese che due bambini erano risultati positivi, a cui si aggiunsero altri tre casi il giorno dopo e uno ancora martedì, 14 dicembre.

Nel frattempo la scuola è rimasta chiusa per tutta la settimana, provvedendo alla sanificazione dei relativi ambienti. In accordo con la l’assessorato alla sanità regionale nelle giornate del 15 e 16 è stato effettuato uno screening sulla popolazione scolastica e non solo con una postazione drive-in e presso il Distretto sanitario per i non automuniti.

Come dicevamo all’inizio, ora sono arrivati i buoni risultati dei tamponi del 15 e…se anche quelli del giorno dopo avranno lo stesso segno, la comunità potrà tirare un sospiro di sollievo e approcciarsi (pur con le dovute cautele) alle festività imminenti per le quali vi sono eventi appositamente organizzati.