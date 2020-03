Il distretto sanitario di San Mauro Forte è stato sanificato in via precauzionale dopo che è stata accertata la positività al Codiv-19 della sorella di un medico di guardia di Altamura che ha fatto servizio tra mercoledì e venerdì.

In attesa di accertare se lo stesso medico possa avere contratto il virus a seguito della frequentazione della familiare, le persone del posto che hanno avuto contatto con lo stesso (8 cittadini ci ha detto il Sindaco) e le loro famiglie sono in isolamento volontario.

Il Sindaco Francesco Diluca ha riferito, inoltre, che anche il palazzo comunale è stato sanificato, sempre in via precauzionale, e che la comunità sta rispondendo in modo ottimale all’invito ad attenersi alle misure adottate in tutto il Paese.

Con riferimento alla donna del materano che questa sera è risultata positiva al tampone, sempre il Sindaco ci ha riferito che al momento non ha notizia che si possa trattare di cittadina di questo Comune.