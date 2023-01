San Mauro Forte risuona a festa con i suoi ” Campanacci”

Un’attesa ripagata, con tanti turisti, a conferma dei camper posteggiati all’ingresso del paese e poi in tarda serata da paesi vicini e anche dalla Puglia a percorrere la ”rappezzata” e senz’altro più sicura fondovalle Cavonica per sentire il suono ritmico, a volte assordante dei campanacci, alternato da quello dei tamburi che caratterizzano il passaggio dei gruppi di giovani, sopratutto. E vederne tanti a San Mauro Forte, a ” San Mauritz” come lo chiamano affettuosamente i compaesani, è stata una piacevole conferma. Molti di loro studiano o lavorano fuori, ma a quell’appuntamento proprio non resistono e hanno portato per il grande evento,a ridosso della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, la freschezza dell’innovazione fatta anche di eccentricità, ma lontana dai segni della memoria contadina. E non sarebbe male se quella creativa spontaneità, positiva ed entusiastica, si mantenesse nel solco della tradizione. Del resto Comune, Pro Loco e tanti concittadini hanno lavorato bene per riprendere un evento, stoppato dall’epidemia da covid, ed è opportuno consolidare e programmare quanto è stato avviato.



”I campanacci” sono il passato e il futuro di San Mauro Forte e intorno si può costruire una offerta di promozione e recupero valida tutto l’anno. E poi l’accoglienza dei sammauresi, pronti ad aprire le porte della loro cantina per un bicchiere di vino, un pezzo di formaggio, biscotti, fave arrostite e ”arrappate” (bollite) o una degustazione di pasta e fagioli come ha fatto un gruppo di signore, una delle quali con in dosso un costume sammaurese d’epoca.



Ma è’ stato, sabato 14, il fragoroso passaggio dei ”liberi suonatori di campanacci” tra le strade di San Mauro Forte ( Matera) a riallacciare i ponti con la tradizione dei ” Campanacci”, ripresa dal Comune e dalla Pro Loco con un programma di eventi culturali, gastronomici e di animazione territoriale dopo le limitazione della pandemia. L’evento che ha radici antiche, coincide con la festa di Sant’Antonio Abate e coinvolge gruppi di uomini avvolti in mantelli a ruota, che vestono con cappelli di paglia, e agitano ritmicamente grandi campanacci dal suono intenso e di diversa dimensioni, “maschi” e “femmine”, che simboleggiano la fecondità. Il 14 gennaio è il clou dei ” campanacci” , con la consueta sfilata fino a tarda sera e alla presenza di tanti turisti.



Per gli ospiti la possibilità di degustare prodotti tipici locali, con la sagra delle ”fave arrappate, vino, salumi, olio, dolci , i manufatti (campanacci e sculture ispirate a personaggi del mondo rurale) realizzate dal fabbro in pensione Rocco Giammetta e una mostra di arte moderna allestita a Palazzo Arcieri. Tanti i gruppi spontanei e organizzati che hanno sfilato liberamente, alcuni costituti di sole donne o bambini, e con loro si sono mescolati anche i turisti.



Alcuni di loro resteranno a San Mauro Forte fino a lunedi e qualcuno alzando la testa si è appuntato anche il numero telefonico dal cartello ”vendesi”, magari accanto alle vie delle cantine dove è la targa che ricorda dove è venuto a passare le vacanze il giovane Domenico Modugno. San Mauro tutta da scoprire, con una tradizione musicale e artigianale che vanta interpreti di rilievo o artigiani liutai e appassionati come il ferrandinese ”Cenzino” che realizza bassorilievi in argilla di antichi portali.Un piccolo paese e misura di famiglia, dove l’amicizia dura una vita e ci si ritrova volentieri insieme a suonare il campanaccio.



A proposito.Domenica 15 è in programma la consegna del premio ”Torre Normanna” alla giornalista e scrittrice sammaurese Isa Grassano, al comico bernaldese Dino Paradiso e a operatrici sanitarie . Nel programma, che si concluderrà il 28 gennaio, anche un convegno sulle opportunità del Pnrr per i piccoli comuni, concerti con I Sud sound system e uno spettacolo con Giobbe Covatta, ambasciatore di AMREF e testimonial di Save the Children.