Presentato il cartellone degli eventi per l’estate Sanmaurese. Un cartellone coordinato dall’Amministrazione Comunale e realizzato in collaborazione con le associazioni sul territorio.

Si parte con il campo estivo organizzato dall’ACR (dal 3 al 9 agosto) presso la villa comunale, il 4 agosto la presentazione del libro di Maria Rasulo “Campi di grano”, il 5 agosto l’associazione Gianfranco Lupo Onlus donerà al Comune un defibrillatore, mentre il 6 agosto in Piazza Marconi allieterà la serata lo spettacolo musicale “Taranta di Tricarico Folk Band. Dopo il successo dello scorso anno torna la festa della transumanza che quest’anno è dedicata alla memoria di Antonio Loscalzo, giovane allevatore scomparso prematuramente. L’appuntamento è per il 7 Agosto 2021 in località CONCO – San Mauro Forte. L’ evento è dedicato alla tradizione dell’antica pratica pastorale di migrazione stagionale della mandria nella consuetudine di San Mauro Forte e si potrà assistere alla sfilata delle “SCASATORE” (azienda agricola Rivelli) tra una immersione gastronomica, culturale e musicale di uso locale. Alla giornata parteciperà il noto personaggio televisivo, protagonista di Linea Verde, Peppone Calabrese.

Il 10 Agosto altra giornata dedicata all’agricoltura con “La Festa dell’Agricoltura”che dopo la sospensione dello scorso anno torna per la 4 edizione.

Il 13 agosto presso il Museo di Palazzo Arcieri Bitonti, alle ore 19,00 presentazione del libro di Isa Grassano, “Un giorno si un altro no” mentre in serata, alle ore 21,30 spazio alla musia con lo spettacolo musicale “Carosando”. Spazio anche alla mostra “Dante Plus 700 allestita a Palazzo Arcieri e visitabile dal 15 al 19 agosto dalle 9,00 alle 19,00. Il 15 agosto spettacolo Ligabue tribute band in Piazza Marconi, mentre il 18 agosto spettacolo di cabaret con Massimo Carrino. A chiudere il cartellone eventi lo spettacolo di musica folkloristica Paranza Tramontano che si esibirà il 22 agosto in Piazza Marconi.