Cercasi medico disperatamente, data anche la situazione pandemica in corso che rende più insopportabile per una piccola comunità l’assenza di uno dei due medici andati in pensione.

Accade a San Mauro Forte dove al momento ne è stato sostituito solo uno e per sollecitare la individuazione anche del secondo da parte dell’ASM, la ProLoco ha predisposto una petizione che è possibile leggere e, a seguire,…….firmare subito dopo sulla piattaforma change.org, al seguente link: https://www.change.org/p/azienda-sanitaria-matera-a-san-mauro-forte-subito-un-medico-a-tempo-pieno?signed=true

Ecco il testo:

“Il collocamento a riposo dei due medici del posto, sostituiti da un medico presente solo alcuni giorni della settimana, sta determinando una situazione di estrema difficoltà nell’assicurare la regolarità del servizio nel Comune di San Mauro Forte.

L’aggravarsi dello stato epidemiologico si accompagna a un crescente stato di preoccupazione che investe l’intera cittadinanza per quello che potrà verificarsi nei prossimi giorni.

Con l’arrivo delle patologie influenzali e la presenza del virus (Covid-19), alte sono, infatti, le probabilità che possano verificarsi situazioni difficili da gestire.

Al fine di tutelare la salute pubblica, i sottoscrittori della presente petizione chiedono a codesta azienda sanitaria di procedere con urgenza alla individuazione del medico che dovrà assumere la titolarità a tempo pieno del Comune di San Mauro Forte.