Iniziata oggi, 7 Marzo 2021, la campagna vaccinale Covid-19 a San Mauro Forte, in accordo con il Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha provveduto a contattare i concittadini over 80 tramite telefono per ottenere l’adesione, e per dare indicazioni sull’appuntamento e le modalità di accesso al punto vaccinale che è stato individuato presso il distretto sanitario.

Per gli over 80 con gravi disabilità o uno stato di salute che non consente lo spostamento in autonomia o accompagnato, gli operatori sanitari si sono recati presso le abitazioni.

Preziosa la collaborazione e la sinergia dei sanitari, della Protezione Civile e dell’Amministrazione Comunale al fine di programmare, organizzare e soprattutto non creare disservizi ai cittadini.

Oggi vaccinati, con vaccino Pfizer oltre 100 cittadini di cui 30 domiciliari. La Protezione Civile che ha avuto il compito di accompagnare i sanitari ai vari domicili, sempre in sicurezza.

Nel team dei sanitari il dott Romano, dott. Simone, la dott,ssa Orofino (medico di base), il dott. Belmonte, 4 infermieri ( due di Policoro e 2 di Stigliano), Rosa Valluzzi del distretto sanitario di San Mauro Forte. Il Vice Sindaco, Valeria Bruno e il consigliere Vincenzo Giammetta hanno curato il contatto con i cittadini.

Soddisfatto il Sindaco Francesco Diluca che ha voluto ringraziare i cittadini per la pazienza e l’ordine che hanno mostrato nel seguire le fasi di vaccinazione in atteso il proprio turno con spirito di collaborazione e comprensione.