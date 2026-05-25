San Mauro Forte ospita Yassmin Pucci: un viaggio tra donne, memoria e Iran contemporaneo

Sabato 30 maggio 2026, alle ore 18, la Biblioteca comunale di San Mauro Forte ospiterà l’incontro con la scrittrice Yassmin Pucci, autrice del libro “Non chiamatemi Principessa. Tre generazioni di donne, una famiglia reale”, edito da Le Lettere.

L’iniziativa, promossa dalla Biblioteca comunale “Vittorio Di Cicco” in collaborazione con l’associazione IRIS, sarà un’occasione di confronto culturale e approfondimento sul tema dell’identità femminile, della memoria familiare e delle trasformazioni sociali dell’Iran contemporaneo.

L’incontro, dal titolo “Dall’Iran di ieri all’Iran di oggi”, vedrà protagonista la stessa autrice, che dialogherà con il pubblico attraverso il racconto di tre generazioni di donne e delle vicende di una famiglia reale, intrecciando storia personale e cambiamenti politici e culturali del Paese mediorientale.

Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti di Francomario Belmonte, presidente dell’associazione IRIS. A introdurre e moderare l’incontro sarà Antonio Grasso, giornalista e scrittore. Previsti anche interventi istituzionali.

La serata si inserisce nel calendario delle attività culturali promosse dalla Biblioteca comunale di San Mauro Forte, con l’obiettivo di favorire momenti di riflessione e dialogo su temi internazionali, letteratura e diritti delle donne.

“Non chiamatemi Principessa” è un viaggio tra le pieghe della vita di tre donne, tre generazioni che compongono una storia familiare unica e sconosciuta che è intessuta della storia recente dell’Iran. Attraverso lo sguardo dell’autrice, prende forma il ritratto intenso della vita di sua madre, Farah Arvand, e di sua nonna, la principessa Ashraf Palavi, sorella dell’ultimo scià di Persia. Figure straordinarie che hanno lottato senza mai piegarsi, che hanno scelto la dignità e l’impegno, diventando donne libere prima ancora che principesse. E quella che all’inizio può apparire solo come una splendida favola condurrà il lettore a riflettere sui tanti risvolti di una famiglia reale composta da persone piene di contraddizioni, forza e debolezze. Persone reali, dunque, la cui vita si è intrecciata con la storia recente di un Paese. Questo libro è una testimonianza autentica di lotta, emancipazione, amore e dolore. Un invito a riscoprire il valore della libertà e della scelta, oggi più urgente che mai . (Fonte Amazon) https://www.amazon.it/Non-chiamatemi-principessa-Y-Pucci/dp/8893665085

L’evento è aperto alla cittadinanza.

Biografia

Yassmin Pucci è un’attrice, sceneggiatrice e produttrice di origini persiane nata a Roma. È nota per essere la nipote della Principessa Ashraf Pahlavi, sorella gemella dell’ultimo Scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi. Cresciuta tra l’Italia e gli Stati Uniti (dove ha studiato alla New York University e al Lee Strasberg Institute), Yassmin Pucci ha portato alla luce la storia della sua famiglia. Nel suo romanzo biografico Non chiamatemi Principessa, pubblicato nel 2025, ha raccontato la vita, i segreti e le battaglie di tre generazioni di donne della sua famiglia.

Inoltre, Yassmin Pucci ha espresso posizioni molto lucide e indipendenti riguardo alle vicende storiche e attuali legate all’Iran e alla sua famiglia