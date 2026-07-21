San Mauro Forte ospita Vito Cerabona con la mostra antologica “Le Radici del Futuro”

Dal 25 luglio al 27 agosto 2026 il Palazzo della Cultura di San Mauro Forte (già Palazzo Arcieri) ospiterà “Le Radici del Futuro. Opere di Vito Cerabona”, un’importante mostra antologica che ripercorre il percorso artistico del pittore lucano attraverso una selezione di circa cinquanta opere. L’esposizione, a cura di Mauro Carrera e Giuliana Cerabona, rappresenta uno degli appuntamenti culturali più significativi dell’estate lucana, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere l’evoluzione stilistica di un artista che ha saputo coniugare memoria, territorio e ricerca contemporanea.

L’iniziativa è allestita e organizzata dall’Associazione culturale Carovanart Lucania, presieduta da Giuseppe Ligrani, con il patrocinio del Comune di San Mauro Forte, del Comune di Accettura e del Circolo Culturale Lucano di Parma. Ad accompagnare la mostra anche un catalogo, curato dagli stessi Mauro Carrera e Giuliana Cerabona, che approfondisce il percorso creativo dell’artista.

La rassegna presenta dipinti della produzione più recente di Vito Cerabona, molti dei quali esposti al pubblico per la prima volta, accanto a opere storiche già protagoniste di precedenti esposizioni. Il progetto espositivo è stato concepito come un viaggio attraverso le diverse stagioni della ricerca pittorica dell’artista, originario della Basilicata ma da anni residente a Viadana, in provincia di Mantova.

Il percorso si sviluppa in due sale tematiche. La prima accoglie i lavori più recenti, caratterizzati da un linguaggio astratto, geometrico e informale, in cui forme, colori e composizioni si organizzano anche in suggestivi “polittici potenziali”, capaci di coinvolgere il visitatore con una forte intensità visiva. Una pittura essenziale, che punta alla sintesi e alla forza evocativa del segno.

La seconda sezione documenta invece il passaggio dalla pittura di paesaggio – ispirata tanto ai panorami lucani quanto a quelli della pianura padana – verso un linguaggio sempre più concettuale e contemporaneo. Qui trovano spazio opere figurative che raccontano le radici della ricerca di Cerabona: paesaggi abitati, figure umane e animali, immagini sacre e soggetti di ispirazione religiosa convivono con temi legati alla cultura popolare e alla spiritualità. È una produzione che testimonia il desiderio dell’artista di confrontarsi con la realtà in modo autentico, lontano dalle convenzioni e dalle superficialità della società contemporanea.

Il titolo della mostra, “Le Radici del Futuro”, sintetizza efficacemente il filo conduttore dell’intera esposizione: guardare avanti senza perdere il legame con la propria identità culturale, trasformando memoria e tradizione in strumenti di ricerca artistica e di riflessione sul presente.

L’inaugurazione è in programma sabato 25 luglio alle ore 19, alla presenza dell’artista e dei curatori. Interverranno Giuseppe Ligrani, presidente dell’Associazione Carovanart Lucania, il sindaco di San Mauro Forte Nicola Savino, l’assessore alla Cultura Marco Diluca, la storica dell’arte Merisabell Calitri e il consigliere regionale Aurelio Pace.

L’ingresso alla mostra sarà libero per tutta la durata dell’esposizione, offrendo a cittadini, appassionati d’arte e visitatori l’opportunità di immergersi nel percorso creativo di uno degli artisti lucani che, pur vivendo lontano dalla propria terra d’origine, continua a trarre ispirazione dalle sue radici, trasformandole in una pittura capace di dialogare con il presente e di guardare al futuro.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.