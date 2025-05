San Mauro Forte (MT), piccolo paese che ha a cuore l’Azalea della Ricerca

In fatto di solidarietà San Mauro Forte vanta una certezza: l’adesione incondizionata dei suoi cittadini per l’iniziativa annuale dell’Azalea della Ricerca dell’AIRC. Altrettanto certa, la squadra di volontari del comitato AIRC, (in foto Teresa, Vincenzo, Angelina, Antonietta, Rosario e Teresa C.) che si occupa di allestire il gazebo in piazza, ritirare le azalee e accogliere i cittadini.

Il piccolo comune della provincia di Matera, ha dimostrato ancora una volta il suo grande cuore, anche quest’anno con l’acquisto di 136 piantine contribuendo in modo significativo alla lotta contro i tumori femminili. Coinvolto nella campagna di sensibilizzazione e vendita anche il comune limitrofo di Accettura attraverso il suo referente Luigi Bruno.

Un risultato straordinario, soprattutto considerando le dimensioni ridotte dei due paesi.

Questa mobilitazione collettiva testimonia la sensibilità e la generosità degli abitanti che si sono uniti per una causa importante. La vendita delle azalee, simbolo di speranza e rinascita, ha rappresentato un’occasione per sostenere la ricerca scientifica e offrire un concreto aiuto alle donne che combattono contro il cancro.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.