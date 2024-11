San Mauro Forte (MT), La Festa dell’Albero con l’abbraccio promossa dall’Associazione IRIS

Piantare, innaffiare, rispettare, ascoltare, abbracciare. E’ stata questa, in sintesi, la Giornata Nazionale degli Alberi, promossa dall’Associazione IRIS di San Mauro Forte.

Una giornata che fa rima con amare. Amare la natura, amare se stessi, amare e imparare attraverso gli alberi, e che ha riscosso grande successo e partecipazione.In quest’occasione, ha spiegato il Presidente dell’Associazione Francomario Belmonte, la nostra attenzione è stata rivolta alle scuole di ogni ordine grado presenti in paese. Abbiamo voluto coinvolgere non solo i bambini ma tutte le famiglie che si sono rese disponibili anche nella preparazione di questo evento, che per noi ha rappresentato un momento di comunità.

Circa 80 i presenti, tra alunni accompagnati dagli insegnanti e genitori, che si sono dati appuntamento presso l’area verde attrezzata pic- nic del Bivio, in zona Congo. Qui è stato spiegato loro l’importanza dell’albero in particolar modo l’attenzione si è soffermata sull’importanza delle radici che se ben piantate nel terreno possono bloccare e rallentare le frane. Poi, ogni bambino ha scavato un piccolo fosso e piantato degli alberelli; ha innaffiato e fatto una sorta di giuramento di prendersi cura di quel ramoscello per il futuro. Il momento più innovativo, continua Francomario, è stato quando ogni bambino ha abbracciato un albero e osservato qualche minuto di silenzio.



Abbracciare un albero e sentirsi subito meglio. È il principio su cui si fonda la silvoterapia, un’arte terapeutica basata sul contatto con la natura e già nota agli antichi romani. Una tecnica molto utilizzata soprattutto nelle zone di montagna, come il Trentino Alto Adige. Abbiamo voluto esportare questo modello a San Mauro Forte, terra di boschi.

Abbracciando le querce in silenzio, cercando di ascoltare quello che l’albero stesse raccontando, ha fatto scaturire nei ragazzi tante riflessioni.

La giornata è continuata con un momento conviviale con la consumazione di un pranzo pic-nic preparato dalle mamme degli alunni. Ma prima di tornare a casa i soci dell’Associazione IRIS hanno regalato ad ogni alunno un sacchettino di semi da poter piantare nei vasi di casa. E non poteva essere diversamente per un’associazione che lo ricordiamo, porta il nome di un fiore.