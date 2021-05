Si celebreranno in Piazza Caduti davanti al sagrato della Chiesa Madre, Giovedì 20 Maggio alle ore 16,00 i funerali di Armando Mita, il giovane morto in un tragico incidente sul lavoro nelle campagne di San Mauro Forte travolto dal trattore con cui stava arando un campo.

L’Amministrazione Comunale ha dichiarato una giornata di lutto cittadino.

“La notizia della tragica e prematura scomparsa del nostro concittadino e amico Armando Mita, ha scosso profondamente tutti noi. Partecipiamo con viva commozione al dolore che ha colpito la famiglia. La proclamazione del lutto cittadino, per l’intera giornata di giovedì 20 maggio in occasione della celebrazione dei funerali, è il modo con il quale l’amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per questo tragico evento”

E’ il messaggio che il Sindaco Franco Diluca e l’amministrazione comunale ha affidato alla pagina facebook del Comune di San Mauro Forte per farsi portavoce di un dolore straziante di tutta la comunità per una morte assurda.

Armando era una persone sempre sorridente, amico di tutti, mai sgarbato e sempre disponibile oltre che un grande lavoratore. La morte è sempre sinonimo di tristezza, di impotenza, di rabbia ma in alcuni casi si ha l’impressione che faccia ancora più male e risulta inspiegabile quando si muore di lavoro. Svolgendo il proprio dovere di buon padre di famiglia. Sono tantissimi gli attestati di amicizia che da ieri mattina si rincorrono sulle varie bacheche di parenti, amici e di quanti hanno voluto lasciargli un ultimo saluto.