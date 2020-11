Un progetto di monitoraggio e prevenzione Covid-19 attraverso uno screening sierologico su base volontaria. E’ l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di San Mauro Forte in collaborazione con la sezione Avis di San Mauro Forte che prenderà il via lunedì 16 Novembre 2020 alle ore 15,00 presso il Distretto Sanitario dove è ubicata la sede dell’Avis.

Il progetto è stato finanziato con un piccolo fondo di Euro 1.000,00 ( Delibera di Giunta n. 74 del 28/10/2020) che aprirà la strada ad un progetto di mappatura della comunità che sarà via via monitorata nel tempo in relazione, anche, all’andamento della curva epidemiologica.

Il progetto vedrà il monitoraggio iniziale di circa 50 volontari scelti in maniera prioritaria tra il personale sanitario, le forze dell’ordine, gli insegnanti delle scuole primarie, i dipendenti pubblici e privati a contatto con il pubblico, i commercianti.

I test saranno eseguiti da volontari professionisti della medicina.