San Mauro Forte: l’Associazione MTT al Festival Tocatì di Verona

E se il gioco della Morra diventasse patrimonio intangibile riconosciuto dall’Unesco?

Non è una possibilità tanto assurda considerata l’attenzione sempre crescente verso un gioco semplicissimo ma che richiede diverse abilità.

Per giocare a Morra servono principalmente le dita e la voce. Ma siamo sicuri che in tutta Italia si giochi nello stesso modo?

A questa domanda ha dato risposta TOCATÌ – Festival Internazionale dei Giochi in Strada, giunto alla XXII edizione che si svolge a Verona e che quest’anno ospiterà, Sabato 14 e Domenica 15 Settembre, i giocatori di Morra di San Mauro Forte dell’Associazione MTT – Musei, tradizioni e territorio. “Che sia da in piedi o da seduti, i giocatori si sfidano l’uno contro l’altro per indovinare la somma delle loro dita mostrate simultaneamente– si legge sul sito https://tocati.it/.

Gioco tradizionale diffusissimo in diverse regioni italiane, avremo con noi a Tocatì l’Associazione Musei, tradizioni e territorio, Basilicata, e la comunità veronese di Sant’Anna d’Alfaedo, si legge ancora sul sito. Nelle cantine della Basilicata, tra i monti veronesi o in malga, i giocatori, spesso uomini, si sfidano in contesti informali o nei tornei, celebrando ogni partita con festosi brindisi. Al nord come al sud, la passione per Morra rimane invariata, unendo l’Italia in una tradizione di abilità e convivialità”.

Il Festival è ideato e organizzato dall’Associazione Giochi Antichi (AGA) in collaborazione con il Comune di Verona, Area Cultura. L’associazione ha realizzato questo evento di cultura ludico tradizionale per la prima volta nel 2003 e dopo poco è diventato un punto di riferimento internazionale!

E allora, per l’edizione 2024 non ci resta che tifare Basilicata e dire “Forza San mauro Forte” con un plauso ai giovani soci dell’Associazione di Musei, Tradizioni e Territorio che con tenacia e passione, da diversi anni valorizzano il paese.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.