San Mauro Forte; L’Associazione Iris inaugura “La piazzetta del Sorriso”

Il giallo, l’azzurro, l’arancio, il verde, colori accesi e due grandi sorrisi sul volto di un uomo e di una donna. E’ il murales realizzato dall’artista Tommaso Fabrizio di Ferrandina e promosso dall’Associazione IRIS di San Mauro Forte in largo Giacinto Albini. A curarne le fasi e a vigilare sulla sua realizzazione, Antonella Salerno, socia dell”Associazione e responsabile del Decoro Urbano.



L’intento dell’Associazione è stato quello di voler far rivivere, attraverso la riqualificazione di una piazzetta, un angolo del centro storico ormai disabitato, ci dice il presidente Francomario Belmonte. Una volta in quella piazzetta i colori, i volti ed i sorrisi erano quelli dei tanti bambini che ci giocavano, delle donne che riempivano l’acqua alla fontana, degli uomini che le sere d’estate con il fresco, sedevano davanti alle porte delle proprie case ritemprandosi dalle fatiche raccontando aneddoti e barzellette. Per questo abbiamo voluto intitolare lo spazio “la piazzetta del sorriso”, per far vivere nuovi sorrisi e per non dimenticare quelli che ci sono stati.

Uno spazio riqualificato utilizzando la facciata di una casa e posizionando due panchine, una vecchia bicicletta ed una cariola fatiscente che ridipinte di bianco e abbellite di fiori colorati sono diventati graziosi pezzi di arredo. L’Associazione IRIS di San Mauro Forte” (vedi pagina Facebook) è nata da pochi mesi ma ha già messo in campo tante iniziative che, oltre a coinvolgere i cittadini hanno dato anche visibilità al paese e attratto anche visitatori da regioni limitrofe. Tra gli obiettivi che l’Associazione aveva messo in campo, come ci aveva anticipato in un precedente articolo il Presidente Francomario Belmonte, (https://giornalemio.it/cronaca/san-mauro-forte-mt-con-iris-sboccia-lesperienza-della-transumanza/)anche la riqualificazione di questa piazzetta nel centro storico.

D’altra parte l’Associazione porta il nome di un fiore e continua a far sbocciare nuove iniziative.