San Mauro Forte, “L’Arraposc’n” una pietanza per commemorare i propri defunti

Dolcetto, scherzetto o “rapposc’n”? I bimbi di San Mauro Forte, paese in cui sono nata e cresciuta non sanno, probabilmente, di cosa stiamo parlando, ma fino a qualche anno fa, per l’esattezza quando gli italiani non avevano ancora importato la festa di Halloween, in occasione della festa di Ognissanti, per commemorare i propri cari defunti si cucinava una minestra a base di cereali e legumi, per l’esattezza “rapposc’n” ovvero “l’anima dei morti”.

La ricetta è semplice. Il giorno prima della cottura si mettono in ammollo ceci, grano e, per un tocco in più, qualche chicco di mais. Dopo l’ammollo basta riempire una pentola d’acqua con dentro i legumi, portare ad ebollizione e lasciar cuocere per tre-quattro ore a fuoco lentissimo. A fine cottura aggiungere il sale e, il pentolone di minestra è pronto.

Pronto da mangiare? Non solo e non proprio. Pronto per essere regalato al vicinato, a parenti e amici in piccole porzioni. Un dono per garantire le indulgenze ai propri defunti.

Il grano, in particolar modo viene associato nello stesso tempo sia alla morte che alla resurrezione e diviene il simbolo del continuo e incessante ciclo di morte e rinascita della natura, mentre i ceci sono il simbolo di un paese agricolo e dei raccolti.

Nella tradizione culinaria italiana il grano è un alimento molto presente soprattutto nelle regioni meridionali e della Magna Grecia.

Ma spesso lo si usa come base per dolci. In questo caso, la particolarità sta nel fatto che per i propri defunti non si cucinano dolci ma una vera e propria minestra.

Mangiare il grano nel Giorno dei Morti viene così ad assumere, oltre che valore rituale, valore propiziatorio per garantire continuazione alla vita e prosperità. Una tradizione che, però, si sta perdendo di anno in anno ad appannaggio di dolci a forma di teschi e pipistrelli.

A tal proposito lanciamo un input all’Amministrazione di San Mauro Forte per avviare un riconoscimento come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT).

