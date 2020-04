Una iniziativa spontanea nata e diffusa sui social qualche giorno fa, che ha colpito i cittadini per la sua semplicità e generosità. Poche righe a cui il proprietario di un ristorante del posto, Nicola Ierinò, ha affidato un forte senso di solidarietà e comunità in un periodo davvero difficile quale quello di emergenza sanitaria per Covid19 che il mondo intero sta vivendo.

Di seguito il testo della lettera

“Sono il proprietario del ristorante “Il Campanaccio” e so che in un momento come questo anche nel mio paese ci sono situazioni di povertà e di bisogno. Nel mio piccolo offro il pranzo di Pasqua ai miei concittadini in difficoltà. Non è un gesto eclatante che può cambiare l’ordine delle cose ma sicuramente è un piccolo gesto che prova ad andare incontro alle difficoltà delle persone. Se ognuno nel suo piccolo fa ciò che può io credo che ne usciremo certamente meglio tutti quanti. Inoltre ci tengo a dire che questa mia iniziativa non vuole essere affatto un modo per farmi pubblicità. Vorrei invece essere di pungolo, stimolo, sprone e perché no esempio per tanti miei altri colleghi che potrebbero adottare questa iniziativa e regalare un giorno di Pasqua speciale ai loro concittadini che si trovano in difficoltà”.