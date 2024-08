San Mauro Forte: i “ragazzi del 54” festeggiano i 70 anni

La foto in bianco e nero con la maestra delle elementari è un po’ sbiadita ma i loro ricordi sono ancora a tinte forti.

Per rivivere i momenti dell’infanzia e festeggiare il traguardo importante dei 70 anni, i nati del ’54 di San Mauro Forte si sono dati appuntamento alla vigilia di Ferragosto, periodo in cui anche chi vive fuori paese torna, con una giornata a loro dedicata.

Il 2024 è stato (o lo sarà ancora per alcuni di loro) l’anno del compimento del settantesimo compleanno e per iniziativa di Vincenza Miccio, per tutti Cenzina, questa importante tappa anagrafica, sarà festeggiata ( così come fu per i 50 e i 60) con un’ amarcord preparata con cura.

L’incontro è per tutti alle ore 10,00 davanti al Monastero, quella piazzetta che li ha visti giocare e riunirsi tantissime volte negli anni, sede del “Convento” edificato ad opera dei Frati Minori Conventuali del ‘500.

Alle 11,00 don Giorgio Salech celebrerà la Santa Messa e impartirà la benedizione ai presenti. Poi, tutti insieme, al ristorante “Don Matteo” in contrada Santa Maria per il pranzo e la consegna di targhe ricordo tra canti, balli e soprattutto tanta voglia di stare insieme e di festeggiare un momento di gioia comune.

Mancheranno a tutti coloro che non sono riusciti ad esserci per motivi di famiglia o altro e soprattutto mancherà chi non è riuscito a tagliare il traguardo dei 70, in particolar modo Donato Tricarico, purtroppo scomparso prematuramente, da sempre impegnato nella comunità sanmaurese. Per diversi anni ha ricoperto la carica di vice sindaco ma anche collante e organizzatore di questo tipo di iniziativa negli anni precedenti. La sua affabilità, goliardia e umanità sarà davvero un’assenza significativa nella giornata anche se come recita un antico adagio, “Ci sono canzoni che non finiranno mai finchè qualcuno continuerà a cantarle” e i ricordi e le emozioni legate a Donato tesseranno tra gli amici presenti una dolce melodia. Tra i ragazzi del ’54 ci saranno oltre a Vincenza Miccio, anche Rocco Belmonte (per 40 anni medico di base di San mauro Forte), Colucci Francesco, Armento Maria, Mita Franco, Faniello Leonarda, Grasso Antonio, Galgano Maddalena, Imperatore Rocco, Viggiani Laura, Romano Domenico, Biancaccio Giuseppina, Urgo Antonio, Savino Rocco, Tardella Giulio e Dilema Michele.