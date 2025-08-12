San Mauro Forte: I nati del 1975 festeggiano 50 anni tra ricordi e sapori d’infanzia

Da bambini si incontravano regolarmente per condividere risate, sogni e momenti indimenticabili. Cinquant’anni dopo, hanno deciso di celebrare il loro legame e il tempo passato insieme organizzando una rimpatriata.

A San Mauro forte (MT) i nati del 1975 si sono dati, così, appuntamento per ritornare sui luoghi delle scorribande giovanili e festeggiare i loro primi cinquant’anni. Certo, all’appello mancavano in tanti, purtroppo l’emigrazione ha sparpagliato i figli della Basilicata soprattutto dei piccoli centri in ogni dove e molti sono stati impossibilitati a partecipare all’allegra rimpatriata ma nei racconti e nei ricordi di chi ha potuto essere presente ci sono stati. Ad ogni modo per l’occasione sono arrivati da Milano, da Belluno, dalla Germania e il loro incontro è stato molto più di un amarcord dei tempi della spensieratezza, quelli in cui ci si incontrava a giocare per strada senza neanche darsi un appuntamento o quello degli anni della scuola elementare che rimangono per sempre carichi di emozioni.

Tra i nati del 1975, anche Nicola Ierinò, che da bambino vivace è oggi uno chef pluripremiato e titolare del ristorante “Il Campanaccio” a San Mauro Forte, locale dove si sono svolti e festeggiamenti tra l’altro con il beneplacito delle maestre delle elementari, Marisa Strippoli, Dina Grilli e Lucia Armento che in un messaggio sul gruppo dedicato whatsapp hanno scritto “Buon pranzo a tutti e vivete in allegria questo giorno- Le maestre vi permettono di fare chiasso.

La réunion è stata l’occasione per intraprendere un vero e proprio viaggio sensoriale che partendo dal cibo ha sbloccato tanti i ricordi.

Nicola ogni volta nei piatti ci porta il suo cuore e la sua terra e così è stato anche per questa volta. “Per il menù sono partito da un pane e pomodoro rivisitato” – ci ha detto Nicola- quell’alimento che era il nostro pranzo, la merenda e la cena. Ingrediente semplice che tutti avevamo nei nostri orti al contrario della famosa crema spalmabile alle nocciole che era un puro lusso. Non poteva mancare la pasta fresca col ferretto e i cavatelli”.

Ogni piatto ha portato con sé un ricordo, un sorriso e un pezzo di storia personale. Tra l’altro tra i neo cinquantenni anche Giovanni Palmiotto, oggi rinomato chef di cucina italiana in Germania, paese in cui vive.



Durante la giornata, tra una risata e l’altra, gli amici hanno raccontato aneddoti di quegli anni, rivivendo le avventure e le monellerie adolescenziali. La festa è stata un’occasione per rafforzare i legami, celebrare il passato e guardare con speranza al futuro, con la consapevolezza che l’amicizia e i ricordi condivisi sono il vero tesoro della vita.

Un evento che ha dimostrato come, anche dopo tanti anni, i sapori dell’infanzia possano unire e creare nuove memorie, rendendo questa celebrazione un vero e proprio inno all’amicizia e alla nostalgia positiva.