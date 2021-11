Continua il percorso dell’Amministrazione comunale di San Mauro Forte in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Da qualche anno, infatti, l’amministrazione organizza eventi e convegni (mai fatti in precedenza) per contrastare attraverso la conoscenza e la sensibilizzazione questo brutto fenomeno che continua a mietere vittime, per l’esattezza, statisticamente ogni anno muore una donna ogni 72 ore per mano di un uomo.

Giovedì 25 novembre l’appuntamento è a palazzo Arcieri Bitondi alle ore 18,00 per un concerto dell’associazione culturale musicale “Lucania in musica”.

Durante la manifestazione seguirà la preziosa testimonianza di Rocchina Gorga vittima in prima persona di episodi di violenza domestica.

L’iniziativa mira a sensibilizzare l’intera cittadinanza sul delicato tema della violenza di genere.

L’invito a prendere parte alla manifestazione è un modo per dare un contributo, anche solo simbolico, alla lotta contro le violenze sulle donne.

Si potrà partecipare all’evento solo se in possesso di green pass!