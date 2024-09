San Mauro Forte festeggia i 100 anni di “Zia Carmelina”

“Cento anni e non sentirli” è davvero l’unico motto che racchiude l’essenza di Carmelina Morè, per tutti zia Carmelina, nata il 15 Settembre 1924 e residente a San Mauro Forte, paese dove l’aveva portata il suo cuore da ragazza.

Ha sempre vissuto a Genova ma ogni estate tornava in paese a far visita a parenti e amici.

E lei, anche dopo la morte del marito, a San Mauro forte ci è ancora tornata, nonostante i suoi figli vivono e lavorano in Liguria, tanto da sceglierlo come dimora fissa.

Anche dopo una caduta, lo scorso inverno, che le ha procurato una frattura ossea non ha avuto dubbi a dichiarare il paese la sua Casa con la C Maiuscola. Sicuramente perché è amata da tutti, parenti e abitanti, complice anche il suo carattere gioviale, dinamico e affabile. Non vi è festa di paese, infatti, a cui Zia Carmela non partecipa. Fino allo scorso anno ha partecipato, persino, al rito del Campanaccio sfilando per le vie del paese con la sua modesta(di peso)campana.

Domenica, 15 Settembre il paese la festeggerà con una cerimonia religiosa, nel pomeriggio, presso il monastero a cui seguirà la consegna di una targa e gli auguri da parte del Sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale. A lei giungano i nostri auguri più cari per i suoi primi 100 anni.

