In questo momento di emergenza sanitaria in cui tutto è sospeso, rimandato a non si sa quando, in cui abbiamo perso la quotidianità dei nostri gesti sia nel lavoro che nella famiglia, sia nel tempo libero che nelle giornate più impegnate, trovare un punto fermo, una certezza diventa davvero una rarità.

Una rarità a cui ci ha spesso abituati attraverso i suoi gesti e comportamenti don Giuseppe Di Perna, parroco di San Mauro Forte che in questi giorni così difficili non ha smesso di rimanere accanto alla cittadinanza, con ogni mezzo.

Il giorno del primo decreto restrittivo del Presidente del Consiglio Conte impartì a tutto il paese la benedizione dal terrazzo della canonica che affaccia sulla grande piazza Caduti per la Patria con la Torre Normanna che nel 1400 era rifugio e fortino dei normanni (a testimonianza che le guerre sono sempre esistite nella storia dell’umanità).

Poi, attraverso le dirette facebook non ha fatto mai mancare la celebrazione della Santa Messa e nel pomeriggio l’inizio della Novena, la preghiera di intercessione a San Mauro Abate, patrono del paese,l’anticipazione tramite whatsapp del foglietto della Messa della Domenica, fino a stamattina, domenica delle Palme in cui oltre alla celebrazione della Santa Messa, don Giuseppe, con la preziosa collaborazione della protezione civile e accompagnato dal sindaco, Francesco Diluca, nelle vesti anche di socio della protezione civile, ha percorso, a bordo di un pick-up, tutte le vie del paese impartendo la benedizione della Domenica delle Palme.

Gesti semplici che un anticipato passa parola su whatsapp ha coinvolto i cittadini che hanno appeso a balconi e finestre lenzuola bianche come simbolo di pace ma anche di condivisione e preghiera.

Appena iniziata l’emergenza il nostro pensiero è andato subito a don Giuseppe e ai “suoi ragazzi” circa 20 ospiti provenienti dal Bangladesh, Siria, Turchia ecc, che da diversi anni,ormai sono accolti tra i locali della canonica e un’ altra casa poco distante.

Sentito telefonicamente per ringraziarlo in primis delle sue dirette che ci portano al di fuori delle mura domestiche tra i luoghi della nostra fede, tra gli altari di marmo e scagliola, le statue dei Santi fatte nostre fin dalla fanciullezza, tra i banchi di una chiesa di cui anche a distanza riesci a sentire l’odore acre dell’incenso o ai piedi di un Crocifisso a cui ci si è inginocchiati tante volte e affidato mille preghiere e pensieri, abbiamo anche approfittato per confrontarci sulla situazione attuale.

E don Giuseppe, lungimirante come sempre ci disse che lui intendeva continuare giorno per giorno a fare, per quanto possibile, le cose di sempre, anche se in maniera diversa. Come ad esempio seguire e sostenere i suoi ragazzi nel fare i compiti seppur attraverso la didattica a distanza, continuare a celebrare e “aprire” seppur virtualmente le porte della Chiesa e oggi, per ultimo, non poteva mancare la sua benedizione e le Palme Benedette per tutti, seppur su un pick up con tanto di guanti e mascherina.