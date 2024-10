San Mauro Forte: al via la 1° edizione della marcia Komen Italia

“Sono emozionata nell’annunciare che il 3 novembre si terrà nel nostro paese la prima edizione della “Marcia della Sensibilità” a sostegno di Komen Italia“.

E anche noi che lo abbiamo letto sul profilo Facebook di Giusy Imperatore, ci siamo emozionate ad apprendere che anche San Mauro Forte si tingerà di rosa, per la prima volta, grazie all’impegno profuso da questa giovane donna e mamma.

Giusy continua scrivendo che “Sarà possibile ricevere il kit RACE 2024(t-shirt+borsa) con un contributo di 13€. Il ricavato sarà devoluto a favore dei progetti di Komen Italia per la lotta dei tumori al seno“

Le iscrizioni avranno luogo sabato 19 presso piazza Monastero dalle 17:00 e domenica 20 in piazza Caduti dalle 10:00 da dove, subito dopo partirà la corsa7passeggiata pink, appuntamento sempre più dilagante, così come dimostra l’esempio di San Mauro Forte paesino dell’entroterra lucana fino ad ora mai coinvolto in tali iniziative.

Siamo sicuri che Giusy saprà coinvolgere tantissime altre donne e sostenitori.

E dunque , Pronti, Partenza e Via!!!! Taglio del nastro, ovviamente rosa, per la “Corsa per la Cura” più amata dalle donne.