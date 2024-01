San Mauro Forte: Al via, da oggi, le iniziative per il Campanaccio 2024

Iniziamo dalla viabilità. Il Comune di San Mauro Forte ha reso noto che da ieri è stata riaperta al traffico la bretella che collega la Cavonica all’abitato, interrotta dal 22 novembre scorso per lavori di sistemazione alla condotta SNAM che attraversano la stessa (https://giornalemio.it/cronaca/interdetta-al-traffico-per-un-mese-la-bretella-cavonica-san-mauro-forte/). Una buona notizia, oltre per i citttadini che quotidianamente viaggiano per lavoro o scuola, anche per i tanti che anche quest’anno raggiungeranno questo centro collinare per partecipare al sempre suggestivo rito del Campanaccio. E a proposito delle iniziative correlate all’edizione 2024, si parte questa sera. Infatti, nel salone consiliare -con inizio alle ore 17,00- ci sarà la presentazione del libro di Roberta Labella “Penelopeide“. Con l’autrice dialogherà Giovanna Benedetto, mentre è prevista la partecipazione anche di Gildo Claps in relazione al progetto “Il cuore di Elisa nel cuore dell’Africa”.

Sempre oggi -alle 19,00– è prevista al Palazzo della cultura, la inaugurazione della personale di Roberta Pepe “Il coraggio di non parlare – La mia lingua viva“. Nella stessa location, ma venerdì 12 gennaio -ore 17,00, ci sarà la pèresentazione dell’ultima fatica letteraria di Antonio Grasso “Grassobolario“. Sempre nella giornata di venerdì è prevista (alle ore 18,30) la inaugurazione del “Museo del Campanaccio” e la serata si chiuderà in Piazza Caduti per la Patria con un Dj Set, a partire dalle 21,00.

Sabato 13 è invece la data della prima sfilata dei liberi suonatori di campanaccio, singoli o in squadre, per le vie del paese già dal primissimo pomeriggio. Raccomanidiamo a tutti coloro che arrivano, se possibile di venire attrezzati con qualcosa per fare rumore, o aggregarsi ad una delle squadre per vivere al meglio l’evento. Come sempre sarà possibile degustare i prodotti locali (salsiccia, vino e quant’altro) e in Via Muro Barbieri è prevista anche la sagra delle “Fav arrappat” , ovvero le fave secche bollite. Alle 20,30 è previsto il raduno delle squadre in Piazza Monastero dove seguirà la premiazione delle stesse. La serata sarà chiusa, nella stessa piazza, dal concerto del gruppo “Aprés la classe” .

Domenica 14 gennaio sarà la giornata dedicata alla assegnazione dei premi attribuiti dalla locale pro loco nella 13^ edizione “Premio Torre normanna” che si terrà alle ore 17,30 nel Palazzo della cultura. I riconoscimenti andranno a Don Giuseppe Di Perna, il parroco che sta per lasciare San Mauro Forte per Irsina, a Gildo Claps e a Giuseppe Ligrani.

Lunedì 15 gennaio, invece, dopo la messa in onore del patrono San Mauro Abate (ore 17,30) che però viene poi festeggiato il 23 maggio, è prevista la presentazione del libro di canti popolari curato da Anna Maria Tremamondo (Ore 18,30 – Palazzo della cultura).

Dulcis in fundo, il 16 gennaio, sarà la giornata della tradizione, nella data che storicamente è stata quella del Campanaccio. Gli scampanatori torneranno ad inforcare i loro campanacci e a sfilare per le vie del borgo. Seguirà in Piazza Monastero la “Sagra delle scarpedd“, ovvero le pettole. Per poi darsi appuntamento all’anno successivo.

Aggiornamenti in tempo reale al programma e altro a questi link: https://www.facebook.com/ilcampanaccio.sanmauroforte

https://www.facebook.com/comunedisanmauroforte