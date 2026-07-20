San Mauro Forte accende l’estate: oggi l’inaugurazione della palestra e del campo da padel apre una stagione di eventi, cultura e comunità

L’estate di San Mauro Forte prende il via oggi con un’inaugurazione che va ben oltre il semplice taglio del nastro. Alle 20 sarà infatti aperto ufficialmente il nuovo campo da padel comunale, con annessa palestra, un’opera che rappresenta un investimento sul futuro del paese e un’opportunità concreta di crescita sociale, sportiva e, perchè no, turistica.

Per un piccolo centro dell’entroterra, infatti, una nuova infrastruttura sportiva non è soltanto un luogo dove praticare attività fisica. È uno spazio di aggregazione, un punto di incontro per giovani e famiglie, un servizio capace di migliorare la qualità della vita e di rendere il borgo ancora più attrattivo anche per chi torna durante l’estate o sceglie di visitarlo.

L’inaugurazione segna simbolicamente anche l’avvio dell’Estate Sanmaurese 2026, un calendario predisposto dall’Amministrazione Comunale con la partecipazione della Proloco, l’Associazione Iris, l’Associazione Caravan Art Lucania, la Biblioteca Comunale “Vittorio De Cicco”, l’Asd Nuova Salandra, che accompagnerà cittadini e visitatori fino ai primi giorni di settembre con oltre quaranta giorni di appuntamenti tra cultura, musica, sport, spettacolo e tradizioni.

Dopo il debutto odierno, il programma entrerà nel vivo il 25 luglio con l’inaugurazione della mostra di Vito Cerabona a cura dell’Associazione Carovn Art Lucania e proseguirà con il tradizionale servizio Bus dedicato per il mare, attivo dal 27 luglio al 7 agosto, pensato per agevolare gli spostamenti durante la stagione estiva.

Lo sport continuerà a essere protagonista con il Torneo Calcetto Kids del 30 luglio e la Festa dello Sport del 12 agosto, mentre il 6 agosto tornerà la suggestiva Notte dei Racconti “San Mauro Narra”, uno degli eventi più identitari della comunità.

Ampio spazio sarà riservato anche ai bambini e alle famiglie con il Villa Party, i Giochi Popolari e il Saggio di Danza, senza dimenticare i numerosi appuntamenti culturali. Tra questi l’11 agosto la presentazione del libro “Nomi, Volti, Storie di San Mauro Forte” di Mimì Deufemia a cura della Proloco, il 13 agosto, la presentazione del libro “Come in un film – Viaggio nell’Italia ispirata al cinema” della giornalista Anna Giammetta (perdonate l’autocitazione) a cura dell’Associazione Iris, il 25 agosto, la presentazione del libro “A volte è complicato” della giornalista Isa Grassano, a cura dell’Associazione Iris e il 28 agosto la presentazione del libro “L’Italia s’è desta” di Saverio Ciccimarra, insieme ad altri incontri dedicati alla storia e all’identità del territorio.

La musica accompagnerà l’intera estate con concerti, serate danzanti e la settima arte con il Cinema sotto le stelle, il Tale e Quale Show e il grande concerto di Totino Melillo, in programma il 1° settembre e Alberto Bertoli il 3 settembre.

Un capitolo importante sarà quello dedicato al Thaumazo Festival, che dal 26 al 30 agosto proporrà spettacoli, incontri, laboratori e momenti di approfondimento culturale, confermandosi uno degli appuntamenti più originali del cartellone estivo.

L’Estate Sanmaurese si concluderà con i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco, tra celebrazioni religiose, concerti e il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.