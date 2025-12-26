San Mauro F: la minoranza abbandona il consiglio e torna ad accusare l’amministrazione di calpestare la democrazia

Da San Mauro Forte giunge una nuova nota della minoranza consiliare con cui si torna a parlare di “DEMOCRAZIA CALPESTATA” e ad attaccare l’Amministrazione guidata dal Sindaco Nicola Savino “per violazione di legge sulla trasparenza“. Una pesante accusa che era già stata avanzata con un altro comunicato stampa diffuso a fine novembre scorso . Ora si ritorna sulla questione rincarando la dose, dopo che il 23 dicembre scorso, i consiglieri di minoranza hanno abbandonato per protesta la seduta consiliare convocata per l’approvazione del bilancio di previsione 2026-28 dopo che sarebbe stato loro negata la possibilità di leggere le motivazioni di quel gesto. I tre consiglieri comunali Angelo Tricarico, Ottavia Masiello e Francesco Diluca scrivono, infatti, in una nota, di un “Ostacolo perdurante all’esercizio delle prerogative consiliari sancite dall’art. 43, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL). Un impedimento di una gravità inaudita che si trascina da mesi. I fatti parlano chiaro. Dal 26 maggio 2025 sono state presentate varie richieste di accesso agli atti su deliberazioni e procedure comunali. Istanze rimaste lettera morta. Senza alcuna risposta. Nemmeno l’intervento autorevole del Prefetto (in data 20 agosto 2025) e del Difensore Civico Regionale (diffida dell’11 giugno 2025) ha sortito effetto. Anzi, il Difensore Civico ha convocato il Comune per chiarimenti il 2 dicembre scorso (PEC del 27 novembre) e il 18 dicembre (PEC del 4 dicembre). Ma nessuno, dell’Amministrazione comunale, si è presentato all’incontro. Come se non bastasse, nel secondo Consiglio comunale, il sindaco Savino ha persino negato la lettura al pubblico della dichiarazione di voto, che determinava i motivi dell’abbandono dei lavori consiliari da parte dei rappresentanti della minoranza. Un gesto clamoroso che solleva una domanda inquietante: “perché tanta ostilità verso la trasparenza? Perché trasformare il Consiglio comunale in un monologo stucchevole del potere?” “Il sindaco e la sua Giunta – concludono i componenti del gruppo consiliare “Uniti per San Mauro – Tricarico Sindaco”– dimostrano di ignorare le norme, confondendo i diritti dei consiglieri con quelli dei cittadini. Non solo. Adottano comportamenti che ricordano più un regime che una democrazia. Il “culto del capo” e il tentativo di silenziare arbitrariamente ogni voce critica offendono la dignità istituzionale e i principi democratici. Come gruppo di minoranza invitiamo e diffidiamo il sindaco, la Giunta, il segretario comunale e i responsabili di Area ad adempiere immediatamente agli obblighi di legge per non essere ricordati come un satellite di Cuba o della Repubblica Popolare Cinese”. Questa la versione dei fatti rappresentata dal gruppo di minoranza che riportiamo doverosamente per cronaca e rispetto ai quali sarà assicurata, ovviamente, la stessa ospitalità per la eventuale versione che dovesse pervenirci da parte dell’amministrazione cittadina.

