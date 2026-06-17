San Leonardo un degrado senza fine. Chi? e che si aspetta a intervenire?

Ormai abbiamo perso il conto per le ripetute denunce di cittadini, https://giornalemio.it/ambiente/s-o-s-chiesa-san-leonardo-quanto-degrado-si-intervenga/, che negli anni ci hanno segnalato il degrado della chiesa rupestre di San Leonardo, nel Sasso Caveoso, osservata quotidianamente da turisti che da via Casalnuovo a Malve raggiungono il Piano o gli antichi rioni di tufo. L’ultima è di zio Rocco Castellano, che conosce Sassi, Murgia e gran parte del territorio di Basilicata palmo a palmo. Le foto sono eloquenti.Ma finora non è accaduto nulla. Sito demaniale o privato che sia occorre pulire e mettere in sicurezza quei luoghi. ” E’ una indecenza – commenta Rocco- davanti a tanto abbandono. Continuiamo a sentire che abbiamo 160 chiese ma non si fa nulla per preservarle o per renderle fruibili. E che dire di Santa Maria della Valle o ‘La Vaglia’, del complesso Convicinio di Sant’Antonio-Santa Barbara- Cappuccino vecchio e vecchio e altre. Sono state manutenzionate e abbandonate. Sono sempre chiuse. E quelle, tante disseminate nel Parco della Murgia, a rischio crolli per l’incuria dell’uomo o perché le radici delle piante spaccano roccia e tufo?” Parole amare. Ma si continua a far nulla e a riempire convegni e interviste di tante parole al vento.

