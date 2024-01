San Leonardo nel degrado. Altro che trentennale Unesco…

A segnalarcelo è una delle poche anime escursioniste di Matera, zio Rocco Castellano, che continua a battere il territorio materano in lungo e in largo, scuotendo spesso la testa per l’abbandono e il degrado che contrassegnano l’ambiente rupestre e i tanti segni del passato, come chiese, jazzi, pozzi, masserie, che finiscono in rovina. E ‘ il caso della chiesa rupestre di San Leonardo, nel Sasso Caveoso, nella zona di Malve. Luogo che un tempo è stato adibito anche a forno e che mostra tutti i segni del tempo, del degrado ambientale e strutturale e dell’abbandono degli uomini. Le immagini sono eloquenti: all’interno rifiuti e sulle pareti i segni del degrado, favoriti dalle radici delle piante soprastanti ( è il caso degli alberi soprastanti) che andavano rimosse per evitare- come sta accadendo- la spaccatura di calcarenite e roccia. E del resto negli anni scorsi si è intervenuti per rifare la pavimentazione della strada. Ma lasciando intatte le cause del degrado.



Ed è così un po’ ovunque, agro compreso, dove non esistono monitoraggio, manutenzione e interventi. Enti locali, dal Comune all’Ente Parco, alla Soprintendenza, realtà che hanno oggettivamente organici ridotti all’osso e spesso non legate alla ”cultura del territorio”, oltre che risorse finanziarie limitate, dovrebbero fare di più in questa direzione anche coinvolgendo i privati,laddove i siti non appartengono al demanio pubblico. ” E’ uno stillicidio- commenta Rocco Castellano. Sulla carta abbiamo oltre 150 chiese rupestri, ma si fa poco o nulla per tutelarle. Alcune le abbiamo perse, altre sono avviate a quel triste destino. Servono fatti, progettualità e tanto buon senso per la manutenzione che di fatto non esiste. Appello a Enti pubblici e privati perchè salvino quanto resta di un patrimonio culturale ereditato dai nostri padri”. Parole sante nel nome di San Leonardo, patrono dei carcerati, fabbri, fruttivendoli, affinchè si passi dalle chiacchiere ai fatti .



Le celebrazioni del trentennale dell’Unesco poteva essere l’occasione per un intervento esemplare, cominciando con la manutenzione straordinaria di almeno uno tra i tanti siti rupestri dei rioni Sassi e dell’agro. Magari cominciando con il rimuovere riifuti, piante e arbusti che con la ramificazione delle radici spaccano calcare e pietra.