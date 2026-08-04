San Fele (PZ) IV Edizione di “A Candaratë – Sagra del Maiale”

“A Candaratë – Sagra del Maiale” è l’appuntamento che San Fele (PZ) propone per la quarta volta, con lo scopo di valorizzare territorio e tenere insieme memoria e tradizione. Il merito è dell’Associazione Pro-MUOVERE San Fele.

L’evento si svolgerà nel suggestivo centro storico di San Fele, il borgo lucano che nel 2026 ha conquistato il 4° posto nella classifica nazionale de “Il Borgo dei Borghi”, pronto ad accogliere cittadini e visitatori per una serata dedicata alle eccellenze gastronomiche, all’artigianato e all’intrattenimento.

Protagonista assoluto sarà il maiale, simbolo della tradizione contadina lucana, proposto in tante gustose declinazioni: dal classico spezzatino ai primi piatti della tradizione, fino alle preparazioni più moderne con panini, sfiziosità, pizza e l’immancabile “impiccato”, per un’offerta gastronomica ricca e capace di soddisfare ogni palato.

Gli stand saranno operativi dalle ore 19:00, dando il via alla manifestazione con esposizioni di artigianato locale e la presenza di artisti che esporranno le proprie opere. Dalle 20:30, invece, il pubblico sarà coinvolto dall’energia di Niky Fox, che accompagnerà la serata con musica e animazione, creando un’atmosfera di festa per grandi e piccoli.

Saranno inoltre disponibili le t-shirt ufficiali di Pro-MUOVERE San Fele, già protagoniste di un grande successo nelle scorse settimane. Il ricavato della loro vendita sarà destinato alla realizzazione del quarto murale del progetto “Borgo da Rivivere”, iniziativa nata per arricchire il patrimonio artistico del paese e valorizzarne gli angoli più caratteristici.

“A Candaratë – Sagra del Maiale” si conferma così non solo come un evento gastronomico, ma anche come un’importante occasione di promozione territoriale, capace di unire tradizione, cultura e partecipazione. Attraverso manifestazioni di questo tipo, l’Associazione Pro-MUOVERE San Fele continua a investire nella valorizzazione del borgo, offrendo momenti di aggregazione per la comunità e, al tempo stesso, un’importante occasione di scoperta e intrattenimento per i tanti visitatori che scelgono di trascorrere una serata nel cuore del paese.

L’invito è rivolto a tutti: sabato 8 agosto, San Fele vi aspetta per vivere una serata fatta di sapori autentici, musica, divertimento e tradizioni, nel cuore di uno dei borghi più affascinanti d’Italia.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.