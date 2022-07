Samantha e Luca” astronauti” da Intercultura…

Se Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano i nostri astronauti, di casa sulla IIS orbitante intorno alla Terra, sono diventati quelli che sono e con tanta umiltà sono d’esempio a tanti giovani che vogliono seguire la ”carriera’ spaziale beh…è anche merito della formazione e della esperienza maturata con il progetto Intercultura. A raccontarcelo Remo Terrone, uno che per quel programma di relazioni internazionali per i giovani di tutte le latitudini, ha fatto e continua a fare tantissimo. Mai domo ospita, consiglia, contatta ed è felice quando riceve saluti da tanti giovani passati anche da Matera, che sono diventati figure importanti nel panorama internazionali dei ”saperi”. Un modo di porsi proprio di ”Intercultura” e Remo, qui nella foto con Luca Parmitano, che è già stato a Matera al centro di geodesia spaziale ” Giuseppe Colombo”, ricorda le domande che altri studenti fecero a Samantha per quella esperienza ”che segna la vita”. E’ così. Lo hanno appreso anche i ragazzi delle scuole Pascoli, Bramante e Festa che hanno avuto modo di interloquire con lei dallo spazio, in attesa della passeggiata sotto il cielo stellato del 21 luglio.



LE DOMANDE